Spojení fantasy s humorem. Audiokniha o obraně opevněného města s 40% slevou

Byl jednou jeden muž, na kterého se štěstí usmívalo víc než na druhé, i když byste to při pohledu na jeho životopis možná neřekli. V dětství mu zabili rodiče a jeho prodali do otroctví, nový pán ho vyučil tesařskému řemeslu, pak jej osvobodila císařská armáda a on vstoupil do jejích řad.
Na druhou stranu, všechno ve zdraví přežil, a dokonce to dotáhl na velitele regimentu ženistů s hodností plukovníka. Odložil proto jméno Orhan a začal si říkat Felix, jenže ta nejtěžší zkouška osudu jej teprve čeká...
Když se Město, které se stalo jeho novým domovem, ocitne v obležení, stane se ke všeobecnému překvapení právě stavitel mostů Felix tím jediným, co obyvatele dělí od naprostého masakru. Nemá sice vojáky, zbraně, zásoby a vlastně ani správnou barvu pleti, ale to vynalézavého podvodníka jeho formátu nemůže zastavit.
Audioknihy přináší vydavatelství OneHotBook
A i když se na něj valí jedna pohroma za druhou, on je odhodlán za každou cenu dovést svůj neuvěřitelný příběh do šťastného konce.
Opevněné město lze bránit celkem patnácti způsoby, ale když postrádáte nutné prostředky, nezbývá než si vymyslet způsob vlastní. Úvodní část volné fantasy trilogie s bezedným množstvím černého humoru a nezapomenutelným vypravěčem, jemuž nic lidského není cizí.
Fantasy román s humoristickými prvky napsal anglický spisovatel Tom Holt pod pseudonymem K. J. Parker. Svou první knihu vydal už ve třinácti letech, k jeho nejznámějším dílům patří Bludný Holanďan. Zaměřuje se právě na propojení fantasy světa a humoru.
Audioknihu čte Vasil Fridrich.