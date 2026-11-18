Sendviče patří ke každodennímu životu Ronalda Malcolma, ale jeden z nich mu právě zachránil život. V den, kdy ozbrojenci navštívili Americkou literárně historickou společnost, byl právě na obědě.
Společnost je ve skutečnosti odlehlou pobočkou Ústřední zpravodajské služby (CIA), kde Malcolm a několik dalších knihomolů prohledávají detektivní romány v naději, že najdou stopy, které by mohly odhalit skutečné diplomatické záhady.
Dozvěděli se něco, co neměli vědět. Proto musela být celá kancelář vystřílena. Až na Malcolma, který náhodou vyběhl v dešti pro obědy zadním vchodem. Po návratu se ohlásil vedení osudovou větou: „Tady je Kondor, 9. sekce, 17. odbor. Byli jsme přepadeni.“ Doufal, že najde bezpečné útočiště.
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Místo toho však přivolá další pokus o atentát. Od tohoto okamžiku mu jde o život. Nemá už nikoho, komu by mohl věřit, a tak se vydává na útěk. Ať se mu to líbí, nebo ne, Malcolm je jediný, kdo může odhalit korupci na nejvyšších úrovních CIA.
Slavný špionážní thriller Šest dnů Kondora napsal americký spisovatel James Grady už v roce 1974. O rok později se příběh dočkal i neméně úspěšného filmového zpracování Sydneyho Pollacka pod názvem Tři dny Kondora. Hlavní roli si zahrál Robert Redford.