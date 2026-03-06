  • Pátek 6. března 2026 Miroslav

Rapový velikán Separ míří do O2 areny. Pořiďte si vstupenky v předstihu

Autor:
Dlouhodobě patří k nejposlouchanějším interpretům jak na Slovensku, tak v Česku. Nyní slovenský rapper Separ oznámil koncert v pražské O2 areně, který se uskuteční 28. listopadu 2026. Členové iDNES Premium mohou vstupenky získat díky exkluzivnímu přednostnímu nákupu o dva dny dříve než ostatní.

Prodej začne 8. 3. 2026 v 11:00.

Fotogalerie2

rapper Separ | foto: Bestsport

Separ se chystá na svůj dosud největší koncert v České republice a vzhledem k jeho popularitě se očekává enormní zájem fanoušků. Rapper vystoupí v pražské O2 areně 28. listopadu 2026. Díky členství v iDNES Premium je možné zajistit si ta nejlepší místa už v exkluzivním předprodeji, který začne v neděli 8. března v 11 hodin.

Prodej vstupenek pro veřejnost bude spuštěn v úterý 10. března v 11:00 u oficiálních prodejců Ticketportal a Ticketmaster.

Večer, na který diváci nezapomenou

Koncert v O2 areně navazuje na sérii vyprodaných show a představuje milník v kariéře interpreta. Fanoušci se při příležitosti jeho čtyřicetin mohou těšit na průřez nejzásadnějšími songy, výraznou pódiovou show a speciální večer připravený pro arénový formát. Součástí show bude také řada speciálních hostů, které organizátor a tým zveřejní postupně.

Separ patří k nejposlouchanějším domácím interpretům na Slovensku a jako výrazná osobnost rapové scény si zároveň vybudoval silnou fanouškovskou základnu i v České republice. Jeho koncerty jsou známé energií, důrazem na živé provedení a precizní produkcí.

Michael Kmet’ alias Separ pochází z Bratislavy a byl jedním ze zakladatelů rapové skupiny DMS, poté se vydal na sólovou dráhu. Zejména v raném mládí se také intenzivně věnoval tvorbě grafiti. V roce 2020 překonal nádorové onemocnění a nyní se chystá na velkolepou oslavu svých čtyřicátých narozenin.

O2 arena v Praze bude patřit k největším samostatným show jeho kariéry.

