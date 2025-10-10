Vyhrajte robotickou sekačku Philips v hodnotě 30 tisíc. Dokonalý trávník bez práce

Robotická sekačka Philips RSL3000/10 seká v paralelních pruzích, díky čemuž vynechá minimum míst a výsledek je precizní. Na jedno nabití zvládne pracovat až 130 minut a pokud je potřeba se dobít, sama najde cestu do dokovací stanice. Jakmile je připravená, pokračuje v práci přesně tam, kde skončila.
Sekačka projede i úzkými prostory širokými pouhých 100 cm a zvládne svahy se sklonem až 36 %. Déšť ji nerozhodí — když začne pršet, automaticky přeruší práci, zajede do stanice a po dešti se sama vrátí na trávník. Po dokončení práce ji lze snadno vyčistit obyčejnou zahradní hadicí.
Ovládání na dálku i bezpečný provoz
Díky aplikaci Philips HomeRun můžete sekačku ovládat odkudkoliv – z práce, z dovolené i z pohodlí gauče. Stačí pár klepnutí a můžete sledovat průběh sečení, měnit nastavení nebo plánovat harmonogram. Systém bezpečnostních senzorů zajistí, že sekačka se vyhne překážkám, květinám, dětem i domácím mazlíčkům.
Součástí balení je také ohraničovací kabel, pomocí kterého jednoduše vymezíte prostor, ve kterém se má robot pohybovat.
Co získají členové iDNES Premium?
Pokud jste členy iDNES Premium, správně odpovíte na soutěžní otázku a budete mít štěstí při losování, vyhrát můžete robotickou sekačku Philips RSL3000/10.
Výhru do soutěže věnoval a spoluorganizátorem je Philips.