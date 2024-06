Největší koncert kapely Sebastian v kariéře. Přednostní nákup do Fora Karlín

Kapela Sebastian odehraje 8. listopadu 2025 dosud největší koncert v pražském Foru Karlín, jež je po loňském vyprodaném křtu v Roxy jak pro členy skupiny, tak pro celý tým další metou.

Sebastian Navrátil v reality show Survivor Česko & Slovensko (2024)

Vstupenky se začnou prodávat od neděle 30. června od 18 hodin, ale díky členství v iDNES Premium máte možnost si je zakoupit v přednostním nákupu ještě předtím. Pro členy začíná prodej od pátku 28. června od 18 hodin a poběží do neděle 30. června do 17:30 hodin.

„Slavíme deset let na scéně a kde jinde to oslavit než právě ve Foru Karlín. Připravujeme pódium a show, jako by to byl koncert ve Wembley. Bude to nezapomenutelné. Pro nás i fanoušky,“ slibuje zpěvák Sebastian Navrátil.

O vizuální show se postará skvělý stage designer Jan Hrbek. „Je to pro nás všechny milník, kterým si splníme sen. Bude to bomba!“ říká bubeník Dominik Smutný.

„Bylo potřeba dospět a počkat na tu správnou chvíli. Je to pro nás obrovský sen a odměna za ty roky hraní. Dáme do toho všechno,“ zve formace fanoušky na koncert.

Kromě klasických vstupenek na stání si můžete přednostně pořídit i VIP vstupy. Ty umožňují dřívější vstup (od 18:00), setkání s kapelou a dárek od ní.

Zároveň s oznámením zmíněné show vydala skupiny nový videoklip k singlu Comeback. Hostuje v něm rapper Petroff a podívat se na něj můžete níže.