Scooter míří po 7 letech do Prahy. Už je téměř vyprodáno, ale můžete vyhrát vstup

Rave Festival v O2 areně, který se uskuteční 25. října 2025, tuzemským fanouškům po mnoha letech přiveze taneční hvězdu Scooter.
Scooter vznikli v roce 1993, kdy se frontman H.P. Baxxter (vlastním jménem Hans Peter Geerdes) spolu s hudebníkem Rickem J. Jordanem a manažerem Jensem Thelem rozhodli proměnit remixovou skupinu Loop v ambiciózní hudební projekt. Kapela spojila prvky happy hardcore a hard trance, přidala vizuálně strhující pódiovou show a postavila ji na nezaměnitelném charismatu H.P. Baxxtera.
Vstupenky do O2 areny můžete ještě rychle zakoupit ZDE
První velký hit Hyper Hyper odstartoval sérii ikonických skladeb, mezi které patří Move Your Ass!, Friends, Endless Summer nebo How Much Is The Fish?. Dále následovaly megahity Nessaja, Maria (I Like It Loud) nebo The Logical Song. S 23 singly v německé Top 10 se Scooter řadí mezi nejúspěšnější interprety Německa po boku jmen jako Kraftwerk, Rammstein nebo Scorpions.
„Scooter a jejich show jsou synonymem pro nezastavitelnou energii, strhující vizuální efekty a nadupaný zvuk. Za svou kariéru odehráli tisíce koncertů po celém světě, získali desítky zlatých a platinových desek a prodali přes 30 milionů nosičů. Fanoušci se můžou těšit na velkolepou pódiovou show nabitou efekty, ale hlavně na pořádnou nálož nezapomenutelných hitů!“ říká CEO MR Production Tomáš Snášel.
Na Rave Festivalu společně s nimi vystoupí ještě Neptunica (DE), Basslicker, Michael C, Michal Kavalčík a Mejsi.
Co získají členové iDNES Premium?
Pokud jste členy iDNES Premium, správně odpovíte na soutěžní otázku a budete mít štěstí při losování, vyhrát můžete dvě vstupenky na Rave Festival se Scooterem.
Losovat budeme celkem dva výherce, kteří získají po dvou vstupenkách.