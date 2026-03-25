Strašidelný příběh pro děti. E-kniha Scarlatina: Zesnulá kuchařka zdarma

Pokud slavíš narozeniny na Dušičky, připrav se na překvapení, při kterém se ti budou vlasy ježit hrůzou.
Právě to se totiž stane Románu Casasovi, chlapci, který sní o tom, že se jednou stane šéfkuchařem, a k desátým narozeninám si od rodičů přeje kuchařský kurz. Místo něj dostane černou rakev a návod, jak oživit Scarlatinu, kuchařku z devatenáctého století, a její nerozlučnou kamarádku lady Hrůzostrašnou, pavoučici s francouzským přízvukem.
Tři noví přátelé a kocour Bambula se společně vydávají mrtvobusem do Podsvětí, kde zesnulí žijí (tedy, dalo by se to tak říct) pod nadvládou zlovolného tyrana Muchomůrka. Tak začíná dobrodružství, kterému nechybí napětí, tajemství ani spousta legrace.
Strašidelný příběh pro děti a mladistvé od španělské autorky Ledicie Costas je součástí její série Escarlatina. K dostání je již i pokračování nazvané Smaragdina: Přízračná holčička.