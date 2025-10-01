Vyhrajte chytrou televizi Samsung Neo QLED s úhlopříčkou 65 palců

Televize dnes nejsou jen prostředkem, jak sledovat filmy nebo sport. Jsou symbolem moderních technologií, designu i způsobu, jakým trávíme volný čas. Samsung Neo QLED QN85D s úhlopříčkou 65 palců patří k absolutní špičce současného trhu – nabídne špičkový obraz díky technologii Quantum Matrix, realistické podání barev a plynulost i při nejrychlejší akci. Výherce soutěže si tak odnese domů zážitek, který promění běžné sledování v opravdovou podívanou.
Technologie, která myslí na každý detail
Model Neo QLED QN85D využívá nejmodernější miniLED podsvícení, které přináší dokonale ostrý kontrast a hlubokou černou. Díky procesoru s umělou inteligencí dokáže optimalizovat obraz v reálném čase. Zvuková technologie Dolby Atmos zase vtáhne diváka přímo do děje. Samozřejmostí je i chytrý systém Tizen, takže na televizoru najdete všechny hlavní streamovací služby a aplikace.
Když technologie doslouží
Elektronika nám přináší radost, ale stejně důležité je myslet na to, co se s ní stane, až jednou doslouží. Právě tady vstupuje do hry společnost Retela, partner této soutěže. Už 20 let zajišťuje, aby elektroodpad nekončil na skládkách nebo ve spalovnách, ale aby se suroviny znovu vrátily do oběhu.
Retela byla jedním z prvních kolektivních systémů v Česku a dnes je lídrem v recyklaci solárních panelů. Díky její práci se snižuje množství odpadu, omezují se rizikové látky a šetří primární suroviny. Ať už jde o televize, počítače nebo právě panely, jejich životní cyklus díky Retela nekončí ve chvíli, kdy přestanou fungovat.
20 let odpovědné práce
Za dvě dekády fungování pomohla Retela stovkám výrobců a dovozců elektrozařízení plnit jejich zákonné povinnosti v oblasti zpětného odběru. Ale nejde jen o zákony – cílem je skutečný dopad na životní prostředí. Retela také podporuje projekty, které se zaměřují na opětovné využití výrobků a osvětu veřejnosti – například Recyklohraní nebo Opravárnu.
Technologie a udržitelnost tu stojí vedle sebe: jedna přináší radost z užívání, druhá zajišťuje, že se i po letech s elektronikou naloží zodpovědně.
Co získají členové iDNES Premium?
Pokud jste členem iDNES Premium, správně odpovíte na soutěžní otázku a budete mít štěstí při losování, vyhrát můžete televizi Samsung Neo QLED QN85D s úhlopříčkou 65 palců.
Výhru do soutěže věnovala a spoluorganizátorem je společnost Retela.