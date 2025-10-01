  • Středa 1. října 2025 Igor

Vyhrajte chytrou televizi Samsung Neo QLED s úhlopříčkou 65 palců

Autor:
Špičkový obraz, chytré funkce a úhlopříčka, která promění obývací pokoj v kino. Nová soutěž iDNES Premium nabízí tři šanci vyhrát televizi Samsung Neo QLED QN85D s úhlopříčkou 65 palců. Partnerem soutěže je společnost Retela, která už dvě desetiletí zajišťuje recyklaci elektroodpadu a ukazuje, že technologie a udržitelnost jdou ruku v ruce.

Akce platí jen pro členy

Získejte tuto i další exkluzivní výhody

Předplatit
Televize Samsung Neo QLED

Televize Samsung Neo QLED | foto: Samsung

Televize Samsung Neo QLED
Televize Samsung Neo QLED
Televize Samsung Neo QLED
Retela už 20 let zajišťuje, aby elektroodpad nekončil na skládkách
6 fotografií

Televize dnes nejsou jen prostředkem, jak sledovat filmy nebo sport. Jsou symbolem moderních technologií, designu i způsobu, jakým trávíme volný čas. Samsung Neo QLED QN85D s úhlopříčkou 65 palců patří k absolutní špičce současného trhu – nabídne špičkový obraz díky technologii Quantum Matrix, realistické podání barev a plynulost i při nejrychlejší akci. Výherce soutěže si tak odnese domů zážitek, který promění běžné sledování v opravdovou podívanou.

Televize Samsung Neo QLED

Technologie, která myslí na každý detail

Model Neo QLED QN85D využívá nejmodernější miniLED podsvícení, které přináší dokonale ostrý kontrast a hlubokou černou. Díky procesoru s umělou inteligencí dokáže optimalizovat obraz v reálném čase. Zvuková technologie Dolby Atmos zase vtáhne diváka přímo do děje. Samozřejmostí je i chytrý systém Tizen, takže na televizoru najdete všechny hlavní streamovací služby a aplikace.

Když technologie doslouží

Retela už 20 let zajišťuje, aby elektroodpad nekončil na skládkách

Elektronika nám přináší radost, ale stejně důležité je myslet na to, co se s ní stane, až jednou doslouží. Právě tady vstupuje do hry společnost Retela, partner této soutěže. Už 20 let zajišťuje, aby elektroodpad nekončil na skládkách nebo ve spalovnách, ale aby se suroviny znovu vrátily do oběhu.

Retela byla jedním z prvních kolektivních systémů v Česku a dnes je lídrem v recyklaci solárních panelů. Díky její práci se snižuje množství odpadu, omezují se rizikové látky a šetří primární suroviny. Ať už jde o televize, počítače nebo právě panely, jejich životní cyklus díky Retela nekončí ve chvíli, kdy přestanou fungovat.

20 let odpovědné práce

Za dvě dekády fungování pomohla Retela stovkám výrobců a dovozců elektrozařízení plnit jejich zákonné povinnosti v oblasti zpětného odběru. Ale nejde jen o zákony – cílem je skutečný dopad na životní prostředí. Retela také podporuje projekty, které se zaměřují na opětovné využití výrobků a osvětu veřejnosti – například Recyklohraní nebo Opravárnu.

Technologie a udržitelnost tu stojí vedle sebe: jedna přináší radost z užívání, druhá zajišťuje, že se i po letech s elektronikou naloží zodpovědně.

Retela už 20 let zajišťuje, aby elektroodpad nekončil na skládkách

Co získají členové iDNES Premium?

Pokud jste členem iDNES Premium, správně odpovíte na soutěžní otázku a budete mít štěstí při losování, vyhrát můžete televizi Samsung Neo QLED QN85D s úhlopříčkou 65 palců.

Výhru do soutěže věnovala a spoluorganizátorem je společnost Retela.

Získejte tento benefit s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:

Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma
... a další stovky článků

Nejčtenější

Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Román novozélandské autorky Jacqueline Bublitz není jen dalším příběhem o mrtvé dívce. Dvě ženy - jedna živá, druhá...

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

Legendární tenistkou Serenou Williams se při psaní románu Carrie Soto se vrací inspirovala spisovatelka Taylor Jenkins...

20 GB dat za 175 Kč? Členové iDNES Premium získají výhodnou SIM kartu

Hledáte snadný a výhodný způsob, jak mít mobilní internet na letní cestování po Česku i po Evropě? Členové iDNES...

Jak Donnerovu výpravu zasáhl Hlad. E-kniha o tragédii zdarma

Román americké spisovatelky Almy Katsu se inspiroval skutečnými událostmi ze čtyřicátých let devatenáctého století....

Pracuje jako Zajatkyně. Bestseller o kuplířích a drogách v e-knize zdarma

Mladá alžírská spisovatelka Sarah Rivens slavila se svou románovou prvotinou Zajatkyně nebývalý úspěch. Ve Francii se...

Přijel do Osvětimi vyšetřit vraždu. To, co viděl, ho šokovalo. E-kniha zdarma

Děj románu Chlapec, který kreslil stíny se odehrává během druhé světové války v koncentračním táboře v Osvětimi....

Vstupenky na extraligu zdarma. Pojďte na zápas Sparty s Hradcem Králové

Hokejisté Sparty sehrají v pátek 3. října zápas proti Hradci Králové. A vy můžete získat na tento duel, který se koná...

iDNES Premium

Vaše údaje

Ověřovací kód uvidíte pouze se zapnutými obrázky
Přehrát kód z obrázku

S čím vám můžeme pomoci?

Zbývá 500 znaků.

Přečtěte si poučení o sbírání a ukládání informací, souvisejících s vaším dotazem.

Zpráva byla odeslána

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.