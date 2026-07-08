Vyhrajte skládací klenot od Samsungu Galaxy Z Fold7 v hodnotě 50 tisíc korun

Držet nový Galaxy Z Fold7 v ruce je čistý uživatelský zážitek. Jihokorejský gigant přepsal pravidla hry a zvedl hozenou rukavici konkurence. Výsledkem je designový skvost, který v zavřeném stavu nabízí plnohodnotný 6,5" vnější displej s ideálním poměrem stran 21:9. Jakmile ale telefon rozevřete, ohromí vás obří 8" skládací Dynamic AMOLED 2X panel s jasem až 2 600 nitů, který zaručuje perfektní čitelnost i na tom nejostřejším letním slunci.
Inženýrům se navíc podařil husarský kousek – tělo zařízení ztenčili na neuvěřitelných 8,9 mm v zavřeném stavu, a v otevřeném profilu dokonce na pouhých 4,2 mm. Nový kovový pant Armor FlexHinge navíc netlačí na ohyb displeje tak silně, takže rýha uprostřed obrazovky je nyní výrazně méně hluboká.
Brutální výkon a fotoaparát bez kompromisů
Pod kapotou této skládačky tepe to absolutně nejlepší, co moderní křemíkový svět nabízí – procesor Snapdragon 8 Elite, který přináší masivní nárůst výkonu. Ať už se pustíte do pokročilého multitaskingu s více otevřenými okny, úpravy fotografií, nebo hraní nejnáročnějších her, telefon s vámi udrží krok bez jediného zaškobtnutí.
Výrobce navíc u modelu Galaxy Z Fold7 poprvé nasadil skutečně nekompromisní fotovýbavu. Hlavní slovo má špičkový 200Mpx snímač s optickou stabilizací, který sdílí s elitním modelem Galaxy S25 Ultra. Snímky z dovolené tak budou dokonale detailní, a to i za hluboké noci díky pokročilé technologii Nightography a vylepšenému Pro Visual Engine.
Osobní asistent Galaxy AI neustále při ruce
Samsung představí nové skládačky
22. července v 15 hodin se v Londýně uskuteční Galaxy Unpacked, představení nejnovějších přírůstků do portfolia řady Galaxy, která definovala celou kategorii skládacích telefonů. Co můžeme očekávat? Prý „personalizovanější a adaptabilnější zážitky a nový standard v éře AI“. Představení bude možné sledovat živě od 15 hodin na samsung.cz.
Jednou z největších zbraní nového telefonu je hluboká integrace umělé inteligence Galaxy AI. K dispozici máte asistenty Gemini a Gemini Live pro přirozený hlasový rozhovor a brainstorming. Samozřejmostí je také extrémně populární funkce Circle to Search od Google, se kterou stačí na displeji cokoliv zakroužkovat a telefon vám o tom okamžitě vyhledá veškeré podrobnosti. AI vám navíc pomůže se sumarizací dlouhých textů, bleskovým překladem nebo chytrým retušováním fotografií. O bezpečnost vašich citlivých dat se stará robustní platforma Samsung Knox s dedikovaným čipem.
Co získají členové iDNES Premium?
Pokud jste předplatiteli iDNES Premium, správně odpovíte na soutěžní otázku a budete mít štěstí při losování, můžete vyhrát revoluční skládací smartphone Samsung Galaxy Z Fold7 v barvě Blue Shadow s kapacitou pamětí 256GB.
Vylosován bude jeden výherce, který tento špičkový high-tech stroj získá.