Vyhrajte skládačku od Samsungu. Galaxy Z Flip7 může být váš

Designovým lákadlem Galaxy Z Flip7 je nový displej FlexWindow, který zabírá téměř celou přední stranu. Díky úhlopříčce 4,1 palce umožňuje psát zprávy, kontrolovat kalendář nebo pořizovat selfíčka i bez otevření telefonu. Oba displeje – přední i hlavní – dosahují jasu 2600 nitů a obnovovací frekvence 120 Hz. S technologií Vision Booster je navíc obraz dokonale čitelný i na přímém slunci.
Hlavní 6,9" Dynamic AMOLED 2X displej slibuje špičkový vizuální zážitek při sledování filmů, hraní i práci. Přitom celé zařízení zůstává lehké, skládací a vejde se i do malé kapsy.
Nejtenčí a zároveň nejodolnější Flip
Galaxy Z Flip7 váží pouhých 188 gramů a složený má na tloušťku jen 13,7 mm – jde o nejtenčí Flip všech dob. Konstrukci chrání sklo Corning Gorilla Glass Victus 2 a odolný hliníkový rámeček Armor Aluminum. Vylepšený pant Armor FlexHinge je lehčí a pevnější než kdy dřív, takže vydrží každodenní používání.
Telefon disponuje dosud největší baterií v historii Flipů – 4 300 mAh, která zvládne až 31 hodin přehrávání videa na jedno nabití. Pohání ho nový 3nm procesor vyvinutý speciálně pro Galaxy, který přináší vyšší výkon CPU, GPU i NPU. Flip7 poprvé podporuje i Samsung DeX, takže se může změnit v plnohodnotnou pracovní stanici s připojeným monitorem.
Galaxy AI jako osobní asistent
Umělá inteligence Galaxy AI je plně přizpůsobená skládacímu designu. Ovládání hlasem, přehledné widgety, chytré poznámky i možnost personalizace dělají z Flipu skutečně inteligentního společníka. Funkce Gemini Live zvládne z předního displeje zjistit informace o letu, vyhledat restauraci v místě dovolené nebo doporučit outfit podle počasí.
Samsung Galaxy Z Flip7 je také doslova kapesní fotografický ateliér. Duální fotoaparát nabídne 50Mpx širokoúhlý a 12Mpx ultraširoký snímač. Samozřejmostí je vynikající noční režim, 10bitové HDR pro videa a sada nástrojů pro selfies – od živých náhledů přes Dual Preview až po Portrétní studio s kreativními filtry.
Co získají předplatitelé iDNES Premium?
Pokud jste členy iDNES Premium, správně odpovíte na soutěžní otázku a budete mít štěstí při slosování, vyhrát můžete telefon Samsung Galaxy Z Flip7.
Výhru do soutěže věnoval a spoluorganizátorem je Samsung.