Vyhrajte Samsung Galaxy S25. Špičkový telefon s umělou inteligencí může být váš

Galaxy S25 není jen chytrý telefon. Je to osobní asistent, profesionální fotoaparát a výkonná herní konzole v jednom elegantním těle. Pokud hledáte zařízení, které vám usnadní život, ušetří čas a ještě u toho bude skvěle vypadat, jste na správné adrese.
Revoluce jménem Galaxy AI
To, co model S25 odlišuje od konkurence, je hluboká integrace umělé inteligence do každodenních činností. S funkcí Gemini Live můžete komunikovat v reálném čase zcela přirozeně. Potřebujete poradit, jak vyprat jemné prádlo podle štítku? Stačí namířit fotoaparát a zeptat se. AI vám okamžitě odpoví, jako byste mluvili s přítelem.
Už žádné složité vyhledávání a přepínání aplikací. Funkce Circle to Search with Google mění pravidla hry. Vidíte na sociální síti boty, které se vám líbí, nebo neznámou památku ve videu? Stačí objekt na displeji jednoduše zakroužkovat prstem a telefon vám okamžitě najde výsledky. Dokonce pozná i právě hrající píseň, aniž byste museli spouštět speciální aplikaci.
V praxi jsou lepší než na papíře. Test Samsungů Galaxy S25 a S25+
Fotografie, které berou dech
Samsung Galaxy S25 je mistrem vizuálního obsahu, a to i v podmínkách, kde jiné telefony selhávají. Díky pokročilému procesoru ProVisual Engine a režimu Nightography pořídíte ohromující videa a snímky i v noci. 10bitová barevná hloubka v HDR a automatické odstranění šumu zajistí, že vaše vzpomínky z večerních akcí budou ostré a bez zrnění.
Umělá inteligence pomáhá i s portréty. Vylepšená technologie sledování objektů a precizní záznam tónu pleti zaručí, že vaše profilovka bude vypadat jako od profesionála. A pokud točíte videa na sociální sítě, funkce Automatický střih za vás najde ty nejzajímavější pasáže a vytvoří dynamické video připravené ke sdílení.
Vadí vám vítr nebo hluk ulice ve videu? Funkce Mazání zvuku dokáže záznam „vyčistit“ a oddělit váš hlas od rušivého podkresu.
Samsungy Galaxy S25 jsou tu. Super čip s ohromujícím výkonem dostane každý
Výkon a odolnost bez kompromisů
Uvnitř elegantního těla tepe procesor vyrobený přímo na míru pro Galaxy. Oproti předchůdcům nabízí o 45 % silnější CPU a o 68 % rychlejší NPU, což poznáte při multitaskingu i hraní náročných her. O výdrž se stará optimalizovaný software a technologie mDNIe, takže telefon zvládne i dlouhé seriálové maratony.
To vše chrání pevný hliníkový rám a odolné sklo Corning® Gorilla® Glass Victus® 2. Díky certifikaci IP68 se nemusíte bát prachu ani vody. Galaxy S25 je navržen tak, aby s vámi udržel krok kdekoli.
Váš den pod kontrolou
Telefon myslí i na vaši organizaci. Funkce Now Brief vám ráno připraví přehled nejdůležitějších událostí a večer zrekapituluje, jak se vám dařilo plnit úkoly. Díky panelu Now Bar máte navíc dokonalý přehled o notifikacích a aktivních aplikacích, aniž byste museli telefon odemykat.
Bezpečnost vašich dat hlídá platforma Knox Vault s šifrováním přímo v zařízení. Řešení Personal Data Engine navíc zajišťuje, že vaše citlivá data zůstanou tam, kde mají – jen ve vašich rukou.
Co získají členové iDNES Premium?
Pokud jste členem iDNES Premium, správně odpovíte na soutěžní otázku a budete mít štěstí při slosování, získat můžete telefon Samsung Galaxy S25.
Výhru do soutěže věnoval a spoluorganizátorem je Samsung.