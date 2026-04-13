Po vyprodané premiéře se vrací Sám doma in concert. Vstupenky získáte přednostně

Když se loni oblíbený příběh malého Kevina McCallistera vůbec poprvé v Česku představil za doprovodu velkého symfonického tělesa, sál byl zcela vyprodaný. Silná atmosféra a bezprostřední reakce publika potvrdily, že tento formát má u nás své pevné místo. Orchestr Prague Pop Symphonics se proto rozhodl velkolepou show zopakovat. Letošní koncert se uskuteční 15. prosince 2026 v O2 universu.
Vstupenky pro veřejnost se začnou prodávat od středy 15. dubna od 10 hodin. Jelikož byl zájem o loňskou premiéru obrovský a vstupenky rychle zmizely, doporučujeme neotálet.
Kouzlo živé hudby i původní český dabing
Diváci se mohou těšit na promítání filmu na velkém plátně, které bude živě doprovázet 150 profesionálních muzikantů na pódiu. Každý dramatický i komický moment tak znovu ožije s neuvěřitelnou energií díky ikonické hudbě Johna Williamse, jež dodává celému příběhu nezaměnitelnou vánoční atmosféru.
„Loňský koncert byl pro nás obrovským milníkem. Reakce publika byly neuvěřitelné a potvrdily nám, že má smysl v tomto projektu pokračovat,“ říká Lenka Dandová, ředitelka Prague Pop Symphonics. „Jsme rádi, že můžeme divákům tento zážitek dopřát i v letošním roce, a věříme, že bude opět patřit k vrcholům vánoční sezony.“
Aby si představení mohly naplno užít celé rodiny včetně těch nejmenších diváků, bude se film promítat s původním a všemi milovaným českým dabingem.
„Sám doma je nadčasová klasika, která spojuje rodiny i generace, a v kombinaci s živou hudbou získává úplně nový rozměr. Zájem diváků nás mile překvapil, a tak bylo jasné, že se k tomuto projektu chceme vrátit,“ doplňuje produkční Lukáš Cach z ambiciózního tělesa Prague Pop Symphonics, které na sebe upozornilo už velkolepým projektem Christmas in Hollywood.