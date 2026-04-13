Po vyprodané premiéře se vrací Sám doma in concert. Vstupenky získáte přednostně

Po vyprodané premiéře se vrací Sám doma in concert.

Vánoční klasika, která loni do posledního místa vyprodala pražské O2 universum, hlásí návrat! Unikátní spojení kultovního filmu Sám doma s živým symfonickým orchestrem loni nadchlo tisíce diváků a letos si tento zážitek můžete zopakovat. Předplatitelé iDNES Premium mají navíc exkluzivní možnost zajistit si ta nejlepší místa ještě před začátkem veřejného prodeje.

Sám doma in concert v O2 universum

Když se loni oblíbený příběh malého Kevina McCallistera vůbec poprvé v Česku představil za doprovodu velkého symfonického tělesa, sál byl zcela vyprodaný. Silná atmosféra a bezprostřední reakce publika potvrdily, že tento formát má u nás své pevné místo. Orchestr Prague Pop Symphonics se proto rozhodl velkolepou show zopakovat. Letošní koncert se uskuteční 15. prosince 2026 v O2 universu.

Vstupenky pro veřejnost se začnou prodávat od středy 15. dubna od 10 hodin, ale díky členství v iDNES Premium máte možnost přednostního nákupu vstupenek již od pondělí 13. dubna od 10 hodin. Jelikož byl zájem o loňskou premiéru obrovský a vstupenky rychle zmizely, doporučujeme neotálet.

Kouzlo živé hudby i původní český dabing

Diváci se mohou těšit na promítání filmu na velkém plátně, které bude živě doprovázet 150 profesionálních muzikantů na pódiu. Každý dramatický i komický moment tak znovu ožije s neuvěřitelnou energií díky ikonické hudbě Johna Williamse, jež dodává celému příběhu nezaměnitelnou vánoční atmosféru.

„Loňský koncert byl pro nás obrovským milníkem. Reakce publika byly neuvěřitelné a potvrdily nám, že má smysl v tomto projektu pokračovat,“ říká Lenka Dandová, ředitelka Prague Pop Symphonics. „Jsme rádi, že můžeme divákům tento zážitek dopřát i v letošním roce, a věříme, že bude opět patřit k vrcholům vánoční sezony.“

Aby si představení mohly naplno užít celé rodiny včetně těch nejmenších diváků, bude se film promítat s původním a všemi milovaným českým dabingem.

„Sám doma je nadčasová klasika, která spojuje rodiny i generace, a v kombinaci s živou hudbou získává úplně nový rozměr. Zájem diváků nás mile překvapil, a tak bylo jasné, že se k tomuto projektu chceme vrátit,“ doplňuje produkční Lukáš Cach z ambiciózního tělesa Prague Pop Symphonics, které na sebe upozornilo už velkolepým projektem Christmas in Hollywood.

