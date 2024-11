Klasika Sám doma s živým orchestrem v O2 universu. Přednostní vstupenky

Hlídací kočka Pohlídejte si začátek prodeje a dáme vám vědět e-mailem. Sledovat interpreta John Williams Sledovat O2 arena a universum Sledovat Show

Film Sám doma si úplně poprvé bude moci vychutnat české publikum na plátně za doprovodu velkého symfonického orchestru a sboru. Jedinečný zážitek čeká na diváky 20. prosince 2025 v pražském O2 universu, kde Sám doma in concert nabídne unikátní příležitost vychutnat si oblíbený film jako nikdy předtím.

Vstupenky na představení se začnou pro veřejnost prodávat od úterý 3. prosince od 8 hodin, ale díky členství v iDNES Premium si můžete ta nejlepší místa zakoupit již od neděle 1. 12. od 8 hodin.

Každý dramatický i vtipný moment na filmovém plátně ožije díky doprovodu 150 profesionálních muzikantů na pódiu. „Jsem nadšená, že právě my můžeme českému publiku dopřát tento exkluzivní zážitek,“ říká Lenka Dandová, ředitelka Prague Pop Symphonics. „Po celém světě je Sám doma jedním z nejvyhledávanějších projektů „in concert“ a diváci ho milují! V průběhu vánočního období plní nejprestižnější koncertní sály a interpretují ho významné orchestry a sbory. Překvapuje mě, že ještě nikdo nepřivezl Kevina k nám do Čech. Naše produkce si ale zakládá na originalitě. Chceme divákům zprostředkovávat jedinečné zážitky, takže si toto prvenství náležitě užíváme,“ dodává s úsměvem.

Film i s dabingem, aby si ho užili všichni

Z filmu Sám doma | foto: © 1990 Twentieth Century Fox

Produkční Lukáš Cach dále uvádí, že film se bude promítat s původním českým dabingem, takže si ho užijí diváci skutečně všech věkových kategorií. „Jsme přesvědčeni, že právě tento zážitek se stane vrcholem vánočních svátků,“ dodává.

Když se řekne Sám doma, snad každý z nás si vybaví příběh malého Kevina McCallistera, který se ocitne v domě úplně sám poté, co ho jeho rodina shodou nešťastných náhod zapomene vzít s sebou na dovolenou a on musí ubránit svůj domov před dvěma nešikovnými zloději. Americká rodinná komedie u nás v podstatě zdomácněla a málokdo si bez ní dokáže představit vánoční svátky. Tu pravou atmosféru pak filmu dodává ikonická hudba geniálního skladatele Johna Williamse, za kterou byl nominován na Oscara za nejlepší původní hudbu, konkrétně za píseň Somewhere in My Memory.

Ambiciózní mladé těleso Prague Pop Symphonics vzniklo v roce 2023. Velmi záhy představilo svůj první projekt – symfonickou show Christmas in Hollywood, ve které spojilo filmovou hudbu s originálními animacemi na LED obrazovce, světelnou show a scénickými i jevištními efekty. Originální fúze koncertu, filmu a divadla zaznamenala mimořádný divácký ohlas. Produkce orchestru se netají velkými plány a vizí do budoucna. Máme se tedy na co těšit. Více informací o orchestru naleznete na www.prgpops.com.