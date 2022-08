Sabaton zahraje v O2 areně. Získejte na koncert vstupenky zdarma

V ČR mimořádně populární kapela Sabaton dorazí 25. srpna do O2 areny v rámci svého turné The Tour To End All Tours. Díky iDNES Premium můžete na koncert získat vstupenky zdarma. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí.