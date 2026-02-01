  • Neděle 1. února 2026 Hynek

100 let před Hrou o trůny: Audiokniha Rytíř Sedmi království s 40% slevou

Autor:
Novým hitem streamovací platformy HBO Max se stal seriál Rytíř Sedmi království podle knižní předlohy George R. R. Martina. Ten dějově předchází veleúspěšné Hře o trůny a znovu tak oživuje tento originální fantasy svět. Uživatelé iDNES Premium získají audioknihu se 40% slevou.

Akce platí jen pro členy

Získejte tuto i další exkluzivní výhody

Předplatit
Peter Claffey v seriálu Rytíř Sedmi království

Peter Claffey v seriálu Rytíř Sedmi království | foto: Warner Bros. Discovery

Rytíř Sedmi království
Spisovatel George R. R. Martin
George R. R. Martin v Praze
Peter Claffey v seriálu Rytíř Sedmi království
9 fotografií

Dlouho před událostmi, které znáte ze Hry o trůny, sedí Targaryenové pevně na Železném trůně. To ovšem neznamená, že v Západozemí panuje klid. Bratrovražedný boj uvnitř vládnoucí dynastie rozpoltil Sedm království.

A právě v té době křižuje krajem potulný rytíř ser Duncan Vysoký. Anebo Dunk tupý jako lenochův meč? Všechno je to nějak zamotané, a to včetně původu jeho panoše Egga.

Tři uzavřené, ale navazující novely ze světa Hry o trůny představují G. R. R. Martina tak, jak si jej čtenáři zamilovali dávno před slavnou ságou – jako jednoho z nejlepších povídkářů žánru.

George R. R. Martin debutoval románem Soumrak na Worlornu v roce 1977. Od té doby patří k předním autorům žánrů fantasy a sci-fi.

Poskytuje internetový obchod Tympanum

Skvělý zdroj dobrých audioknih na CD i ke stažení.

První díl jeho nejslavnějšího díla, románové série Píseň ohně a ledu, vyšel pod názvem Hra o trůny v roce 1996. Podle něj dostal název populární televizní seriál HBO. Martin zatím vydal pět ze sedmi zamýšlených částí příběhu.

Děj titulu Rytíř Sedmi království se odehrává zhruba sto let před událostmi Hry i trůny. V současnosti vysílá HBO Max stejnojmenný seriál podle Martinovy předlohy, který se okamžitě stal hitem.

Audioknihu čte František Dočkal.

Získejte tento benefit s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:

Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma
... a další stovky článků

Další audioknihy se slevou pro předplatitele

Medvídek Pú

259 Kč 127 Kč
Koupit
-50 %

Roztěkané

348 Kč 206 Kč
Koupit
-40 %

Americká elegie

555 Kč 272 Kč
Koupit
-50 %

Nejčtenější

Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Než jsi poznala mé jméno

Román novozélandské autorky Jacqueline Bublitz není jen dalším příběhem o mrtvé dívce. Dvě ženy - jedna živá, druhá...

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

Carrie Soto se vrací

Legendární tenistkou Serenou Williams se při psaní románu Carrie Soto se vrací inspirovala spisovatelka Taylor Jenkins...

Dílo, které pobouřilo středověkou církev. Slavný Dekameron v e-knize zdarma

Dekameron

Dekameron, rozsáhlý soubor sta novel ze čtrnáctého století, je dodnes považován za jedno z nejvýznamnějších děl...

Získejte více než 100 kanálů internetové televize Telly v hodnotě 1430 Kč zdarma

Ilustrační obrázek

Internetová televize Telly nabízí více než stovku televizních kanálů, které potěší milovníky filmů, sportu, dokumentů i...

Klasická detektivka Agathy Christie v audioknize. Nultá hodina se 40% slevou

Nultá hodina

V detektivce Nultá hodina od Agathy Christie nevystupují Hercule Poirot ani slečna Marplová, přesto jde o jedno z již...

100 let před Hrou o trůny: Audiokniha Rytíř Sedmi království s 40% slevou

Peter Claffey v seriálu Rytíř Sedmi království

Novým hitem streamovací platformy HBO Max se stal seriál Rytíř Sedmi království podle knižní předlohy George R. R....

iDNES Premium

Vaše údaje

Ověřovací kód uvidíte pouze se zapnutými obrázky
Přehrát kód z obrázku

S čím vám můžeme pomoci?

Zbývá 500 znaků.

Přečtěte si poučení o sbírání a ukládání informací, souvisejících s vaším dotazem.

Zpráva byla odeslána

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.