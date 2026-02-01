100 let před Hrou o trůny: Audiokniha Rytíř Sedmi království s 40% slevou

Dlouho před událostmi, které znáte ze Hry o trůny, sedí Targaryenové pevně na Železném trůně. To ovšem neznamená, že v Západozemí panuje klid. Bratrovražedný boj uvnitř vládnoucí dynastie rozpoltil Sedm království.
A právě v té době křižuje krajem potulný rytíř ser Duncan Vysoký. Anebo Dunk tupý jako lenochův meč? Všechno je to nějak zamotané, a to včetně původu jeho panoše Egga.
Tři uzavřené, ale navazující novely ze světa Hry o trůny představují G. R. R. Martina tak, jak si jej čtenáři zamilovali dávno před slavnou ságou – jako jednoho z nejlepších povídkářů žánru.
George R. R. Martin debutoval románem Soumrak na Worlornu v roce 1977. Od té doby patří k předním autorům žánrů fantasy a sci-fi.
První díl jeho nejslavnějšího díla, románové série Píseň ohně a ledu, vyšel pod názvem Hra o trůny v roce 1996. Podle něj dostal název populární televizní seriál HBO. Martin zatím vydal pět ze sedmi zamýšlených částí příběhu.
Děj titulu Rytíř Sedmi království se odehrává zhruba sto let před událostmi Hry i trůny. V současnosti vysílá HBO Max stejnojmenný seriál podle Martinovy předlohy, který se okamžitě stal hitem.
Audioknihu čte František Dočkal.