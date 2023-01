Rudá zem: mysteriózní horor o prastarých rituálech v e-knize zdarma

Ani milion let trvající evoluce nezměnila naši přirozenost a nepohřbila hrůzy předcházející naší moderní civilizaci. Prastaré rituály, dávná božstva a brutalita se může kdykoliv znovu objevit v místech, kde to nejméně čekáme.

Kat, novinářka píšící o životním stylu, se pokouší zapomenout na traumata z minulosti na překrásném poklidném pobřeží Jižního Devonu. Na její život však padne temný stín, když dojde k objevu jeskyně v nedalekém Brickburghu a rozsáhlým pozůstatkům dávných lidí a prehistorických artefaktů.

Svobodná matka Helene ztratila iluze a před šesti lety i bratra Lincolna, který těsně před svým zmizením nahrál záhadné podzemní zvuky. Nahrávky ji zavedou až k Brickburghu na místa, kde se v dávných dobách v průběhu šedesáti tisíc let předchůdci člověka navzájem neobyčejně surovým způsobem vraždili. Stěny jeskyní stále nesou vyobrazení neznámých děsivých bohů těchto lidí.

Uprostřed fám o drogových plantážích a mytickém rudém lidu začíná vycházet najevo, že ti, kteří se o tyto odlehlé části světa příliš zajímají, beze stopy zmizí. V idylické venkovské krajině nezasvěcenci nejsou vítaní a pod jejím povrchem údajně vládne děsivá moc.

Jen šílenec by se s touto mocí chtěl střetnout, ale Kat s Helene nemají jinou možnost. Staly se její součástí, aniž by to tušily. Jsou zatraceny, a pokud chtějí zachránit sebe a své blízké, musejí šarlatové vlně bezcitného barbarství zamezit.

Autorem knihy je britský spisovatel Adam Nevill. Do povědomí čtenářů se dostal zásluhou svých mysteriózních hororů jako Rituál nebo Ztracená. Je opakovaným držitelem prestižní literární ceny The August Derleth Award za nejlepší horor.

Jak získat e-knihu zdarma Zkopírujte si unikátní kód pro členy iDNES Premium



pro členy iDNES Premium Po kliku na tlačítko dole se dostanete na detail e-knihy, kterou vložte do košíku



Přihlaste se nebo se zaregistrujte



V košíku zkopírovaný kód uplatníte zaškrtnutím Mám slevový poukaz

Po jeho použití uvidíte cenu 0 Kč a můžete dokončit objednávku



a můžete dokončit objednávku E-knihu pak najdete pod svým účtem ve vaší E-knihovně

Pozor, je možné získat pouze jednu e-knihu zdarma měsíčně