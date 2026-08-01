Román inspirovaný rodinou ze Sudet. Audiokniha Rozpůlený dům se 40% slevou

Nevelká krkonošská obec Benecko, kde se narodil průkopník českého lyžování Bohumil Hanč, mohla svého času posloužit za zmenšený model „rozpůleného domu“. Tím se po rozpadu Rakouska-Uherska stalo nově vzniklé Československo.
Znesvářený český a německý živel, popřípadě sympatie a antipatie chované k oběma národům, však rozdělily i mnohé rodiny – včetně té, ze které pochází spisovatelka Alice Horáčková.
Proto se hlavními hrdiny jejího románu stává značně nesourodá trojice bratrů: zatímco temperamentní Vincek se nechává strhnout vlnou německého nacionalismu, vypočítavý Hanz dbá především o kšeft a uvážlivý Emil se rozhodne zařadit mezi českou většinu.
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Život však není černobílý a do hry vstupují manželské svazky, milenecké vztahy, skrývané city, rodičovství a potomci, kvůli nimž musí jít politika mnohdy stranou. A jako obvykle jsou to především ženy, kdo si dokáže v této vyhrocené době zachovat zdravý rozum i obyčejný lidský soucit...
Autorka se při psaní románu inspirovala historií vlastní rodiny - po roce 1945 byla část jejích příbuzných odsunuta a část zůstala.
Audioknihu čtou Jan Holík, Magdaléna Borová a Filip Kaňkovský.