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Román inspirovaný rodinou ze Sudet. Audiokniha Rozpůlený dům se 40% slevou

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Rozpůlený dům | foto: OneHotBook

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Román Rozpůlený dům zachycuje napjaté česko-německé vztahy v oblasti Sudet, které rozdělily i mnohé zdejší rodiny. Autorka Alice Horáčková se při psaní inspirovala příběhy svých vlastních předků. Uživatelé iDNES Premium získají audioknihu se slevou 40 %.

Nevelká krkonošská obec Benecko, kde se narodil průkopník českého lyžování Bohumil Hanč, mohla svého času posloužit za zmenšený model „rozpůleného domu“. Tím se po rozpadu Rakouska-Uherska stalo nově vzniklé Československo.

Znesvářený český a německý živel, popřípadě sympatie a antipatie chované k oběma národům, však rozdělily i mnohé rodiny – včetně té, ze které pochází spisovatelka Alice Horáčková.

Proto se hlavními hrdiny jejího románu stává značně nesourodá trojice bratrů: zatímco temperamentní Vincek se nechává strhnout vlnou německého nacionalismu, vypočítavý Hanz dbá především o kšeft a uvážlivý Emil se rozhodne zařadit mezi českou většinu.

Audioknihy přináší vydavatelství OneHotBook

Život však není černobílý a do hry vstupují manželské svazky, milenecké vztahy, skrývané city, rodičovství a potomci, kvůli nimž musí jít politika mnohdy stranou. A jako obvykle jsou to především ženy, kdo si dokáže v této vyhrocené době zachovat zdravý rozum i obyčejný lidský soucit...

Autorka se při psaní románu inspirovala historií vlastní rodiny - po roce 1945 byla část jejích příbuzných odsunuta a část zůstala.

Audioknihu čtou Jan Holík, Magdaléna Borová a Filip Kaňkovský.

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