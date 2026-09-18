Hity Boyzone i sólová kariéra. Ronan Keating míří do Prahy. Vstupenky přednostně

Katalog hitů populární chlapecké skupiny Boyzone i ty největší sólové skladby. Světové turné s názvem Just Getting Started oslaví písně, příběhy a okamžiky, které z Ronana Keatinga udělaly jednoho z nejvýraznějších a nejdéle působících světových interpretů.
Čeští fanoušci se jeho vystoupení dočkají 18. září 2027 v pražském O2 universu. Vstupenky na koncert se pro veřejnost začnou prodávat od pátku 25. září od 10 hodin, ale předplatitelé iDNES Premium mají šanci zakoupit si ta nejlepší místa v přednostním nákupu již od středy 23. září od 11 hodin.
Nová kapitola a hity, které nestárnou
Jak sám název turné napovídá, zpěvák na něm nehodlá pouze bilancovat, ale otevírá zcela novou kapitolu své hudební dráhy. „Měl jsem obrovské štěstí, že jsem více než tři desetiletí mohl dělat to, co miluji. Procestoval jsem celý svět, natočil desky, na které jsem nesmírně hrdý, a především jsem měl možnost každý večer znovu a znovu slyšet publikum zpívat tyto písně se mnou,“ říká Ronan Keating ke svému připravovanému turné.
„Důvod, proč jsem turné nazval Just Getting Started, je ten, že mám opravdu pocit, že vstupuji do nové kapitoly. Lépe než kdy dřív rozumím sám sobě, své hudbě i tomu, co chci říct. Chci tyto písně s publikem oslavit způsobem, který bude působit svěže a nově,“ dodává interpret.
Rekordman, který překonal i Elvise
Oznámení velkolepého turné přichází po mimořádně úspěšném období, které oživilo zájem jak o samotného Keatinga, tak o jeho domovskou kapelu. V roce 2025 trhal historické rekordy sledovanosti původní dokument Boyzone: No Matter What. Letos v červnu se pak formace znovu spojila při dvou výjimečných koncertech na londýnském Emirates Stadium. Šlo o jejich první společná vystoupení od roku 2019 a během obou večerů na ně dorazilo více než 88 tisíc fanoušků.
Že je Ronan Keating stálicí hudebního nebe, dokazují i samotná čísla. Během svého působení v Boyzone i na sólové dráze prodal po celém světě 45 milionů desek. Jeho diskografie čítá úctyhodných 21 alb a je rovněž držitelem prestižního Guinnessova světového rekordu. Se svými třiceti po sobě jdoucími singly v britské Top 10 totiž překonal i letitý rekord Elvise Presleyho.