Výjimečná audiokniha Roky, která získala Nobelovu cenu, se 40% slevou

Bilance Annie Ernauxové se opírá o netradiční mix osobních vzpomínek, deníkových záznamů a historických faktů z let 1940–2006. Poskytuje cennou výpověď o francouzských, potažmo západních dějinách každodennosti v rozmezí více než šedesáti let.

Spolu s ní předkládá rovněž neobyčejný životní příběh významné spisovatelky, jež přišla s novým druhem autobiografie: subjektivní, a přitom neosobní, individuální, a zároveň kolektivní.

Autorčin výrazný hlas komentuje nejen střídání prezidentů, nové vynálezy nebo dobové trendy. Vypráví i o lásce, rodinném životě, literárních plánech a nejniternějších obavách.

Je to hlas poválečné generace, která zažila převratnou dobu plnou technologických zázraků, ale byla také nucena žít dlouhá desetiletí ve světě rozděleném železnou oponou. Je to tedy hlas, jenž neopomíjí ani dění v postkomunistických zemích. Hlas, který stojí za to vyslechnout.

Nevšedně pojaté a mimořádně výmluvné memoáry se staly senzací. V roce 2022 se Annie Ernauxová stala laureátkou Nobelovy ceny za literaturu.

Audioknihu čte Eliška Balzerová.