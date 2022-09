Roger Waters z Pink Floyd se rozloučí i v Praze. Vstupenky na koncert dříve!

Hlídací kočka Pohlídejte si koncert a dáme vám vědět, až začne přednostní nákup! Sledovat interpreta Pink Floyd Sledovat interpreta Roger Waters Sledovat Rock

Roger Water z legendárních Pink Floyd se vrací do Prahy se svým prvním rozlučkovým tour This Is Not A Drill. Půjde o přelomovou novou rock’n’rollovou vizuální podívanou v kruhovém provedení, která bude ohromující obžalobou korporátní dystopie, v níž všichni bojujeme o přežití.

Show bude obsahovat dvanáct skvělých skladeb ze zlatého věku Pink Floyd, stejně jako několik nových písniček.

Sám Roger Waters označuje turné jako rozlučkové. „Možná je to moje poslední hurá! Zároveň je to moje první turné na rozloučenou. Nenechte si ho ujít,“ říká.

Roger Waters je devětasedmdesátiletý anglický hudebník a skladatel, spoluzakladatel Pink Floyd, jedné z nejdůležitějších hudebních skupin v historii populární hudby, která vznikla v roce 1965. Pink Floyd byli a dosud jsou součástí životů milionů lidí po celé světě, chváleni kritikou a komerčně výrazně úspěšní.

Počátkem 80. let Roger Waters kapelu Pink Floyd opustil kvůli rozporům o dalším směřování skupiny. Zanechal za sebou ale řadu klasických alb, především koncepční The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals nebo svůj autorský magnum opus The Wall.

V dalších letech pak vydával svá sólová alba, především Radio K.A.O.S. (1987) nebo Amused to Death (1992). Dosud posledním sólovým albem je Is This the Life We Really Want? z roku 2017.

Roger Waters od roku 1999 neúnavně koncertuje, v Praze vystoupil s koncertním provedením alb The Dark Side of the Moon a The Wall. Jeho vystoupení jsou vždy zážitkem pro uši i oči, hudba je vždy doprovázena působivými klipy a různými světelnými efekty.

Možná je to poslední příležitost si naživo vyslechnout a prožít hudbu hudební legendy, která se již nikdy nezopakuje.

Vstupenky na koncert pro veřejnost se začnou prodávat od středy 14. září od 10 hodin. Díky iDNES Premium si ale můžete pojistit ta nejlepší místa přednostně již od pondělí 12. září od 10 hodin.