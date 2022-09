Sžije se dívka s otcovou novou ženou? E-kniha Rodina pro začátečníky zdarma

Newyorská floristka Flora Donovan si žije na pohled docela hezky, ale za svým optimistickým chováním skrývá tajemství. Je opuštěná. Jako dítě osiřela a od té doby neměla nikdy pocit, že by někam patřila... Až do chvíle, kdy potká Jacka Parkera. Je to první muž, který jí opravdu rozumí, a to změní celý její život.

Sedmnáctiletá Izzy Parker sotva drží pohromadě. Od té doby, co jí před rokem zemřela máma, je péče o tátu a malou sestru tou jedinou věcí, která jí dává pocit jistoty. Zjištění, že její táta má novou přítelkyni, je jako ta nejhorší noční můra - o náhradní matku teď rozhodně nestojí. A pak táta pozve Floru, aby s nimi jela na letní prázdniny.

Flora s Izzy soucítí, ale také si moc přeje, aby její vztah s Jackem fungoval. Během léta musí žena posunout své vlastní hranice, aby objevila části své osobnosti, o jejichž existenci zatím nevěděla. A aby našla rodinu, kterou si vždycky přála.

Autorkou knihy je Sarah Morgan, která píše romány určené především ženám. Prodala přes osmnáct milionů výtisků svých knih, její díla byla přeložena do osmadvaceti světových jazyků. S rodinou žije poblíž Londýna, kde také tvoří.

Jak získat e-knihu zdarma Zkopírujte si unikátní kód pro členy iDNES Premium



pro členy iDNES Premium Po kliku na tlačítko dole se dostanete na detail e-knihy, kterou vložte do košíku



Přihlaste se nebo se zaregistrujte



V košíku zkopírovaný kód uplatníte zaškrtnutím Mám slevový poukaz

Po jeho použití uvidíte cenu 0 Kč a můžete dokončit objednávku



a můžete dokončit objednávku E-knihu pak najdete pod svým účtem ve vaší E-knihovně

Pozor, je možné získat pouze jednu e-knihu zdarma měsíčně