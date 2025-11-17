Úklid bez práce? Soutěž o špičkový robotický vysavač MOVA, který i mopuje

Model MOVA P50 Pro Ultra patří k nejvyspělejším robotickým vysavačům na trhu. Kombinuje sací výkon 19 000 Pa, pokročilou orientaci v prostoru a samoobslužnou dokovací stanici, která zvládne vysypat prach, předehřát vodu na 75 °C a dokonce připravit čisticí roztok. Jeho předností je i vysunovací mopovací rameno, díky kterému dokáže precizně vyčistit i rohy místnosti – oblast, kterou většina robotických vysavačů běžně vynechává.
Když technologie dává smysl
Black Friday se slevou 40 %
V rámci listopadové akce Black Friday je robotický vysavač MOVA P50 Pro Ultra dostupný za zvýhodněnou cenu 14 975 Kč (místo 24 975 Kč). Více informací o produktové řadě a technických parametrech najdete na cz.mova.tech.
MOVA P50 Pro Ultra dokáže rozpoznat různé typy podlah a automaticky přizpůsobit sací výkon i množství vody na mopování. Koberec tak nikdy nenamočí – mopy jednoduše nadzvedne. Stejně tak si poradí s přechody a lišty do výšky 6 centimetrů. Díky RGB kameře se vyhýbá překážkám, ve tmě si pomáhá vlastním LED světlem a v aplikaci je možné nastavit různé úrovně vlhkosti mopů podle typu podlahy – od citlivého dřeva až po dlažbu v koupelně.
Při běžném používání vydrží pracovat bez nutnosti údržby až 75 dní. V dokovací stanici má kontejner o objemu 3,2 litru, do kterého se automaticky vysype sáček s nečistotami. A pokud doma žijí domácí mazlíčci, potěší i speciální systém, který zabraňuje namotávání chlupů a vlasů do kartáčů.
Elegantní pomocník s inteligentním řízením
Robot lze ovládat prostřednictvím mobilní aplikace nebo hlasovým povelem „Hej, Mova!“. Plánuje úklidovou trasu ekonomicky – nejezdí vícekrát na stejné místo a dokáže vynechat zvolené oblasti. Designově čisté provedení v bílé barvě působí decentně a zapadne do každého interiéru. MOVA P50 Pro Ultra tak není jen chytrým spotřebičem, ale i stylovým doplňkem moderní domácnosti.
Co získají členové iDNES Premium?
Pokud jste členy iDNES Premium, správně odpovíte na soutěžní otázku a budete mít štěstí při losování, získat můžete jednoho z pěti robotických vysavačů MOVA P50 Pro Ultra v hodnotě 24 975 Kč.
Losovat budeme tedy pět výherců.
Ceny do soutěže věnovala a spoluorganizátorem je společnost ADvolution.