Legendární Robbie Williams zpátky v Praze. Vyhrajte vstupenky na vyprodaný koncert

Robbie Williams je držitelem několika rekordů v počtu živých vystoupení. Dodnes drží Guinnessův rekord za své světové turné z roku 2006 – prodal více než 1,6 milionu vstupenek za jediný den. Stejně jako rekordní návštěvnost 375 000 fanoušků během tří večerů na jeho legendárních koncertech v Knebworthu, která nebyla ve Velké Británii nikdy překonána.

Nedávno se v kinech také objevil film Better Man, což je životopisný snímek Robbie Williamse. Jen tedy s takovým nepatrným zvratem - roli Robbieho ve filmu hraje digitální opice. Film, který vznikl na základě skutečného příběhu Robbieho života a který režíroval Michael Gracey (“Největší showman“), je jedinečným způsobem vyprávěn z Robbieho perspektivy.

Film sleduje jeho cestu od dětství, přes nejmladšího člena boybandu Take That, který se dostal na vrchol hitparád, až po jeho nevídané úspěchy jako sólového umělce, který láme rekordy – to vše při konfrontaci s problémy s alkoholem a drogami.

Robbie Williams po odchodu z Take That prodal přes 85 milionů desek po celém světě. Jeho hity jako Angels, Feel, Let Me Entertain You nebo Rock DJ patří k neodmyslitelným součástem světové popové historie. Je držitelem rekordního počtu Brit Awards a známý je také pro své energické koncerty plné humoru, emocí a kontaktu s publikem.

