  • Pátek 13. března 2026 Růžena

Ricky Martin po dlouhých letech roztančí O2 arenu. Přednostní nákup vstupenek

Autor:
Největší latino párty roku míří do Česka. Globální popová ikona Ricky Martin vystoupí na začátku léta v pražské O2 areně. Fanoušci se mohou těšit na nezapomenutelnou show plnou energie, vášně a největších hitů. Členové iDNES Premium mají navíc možnost zajistit si ta nejlepší místa v přednostním nákupu o dva dny dříve než široká veřejnost.
Ricky Martin po 8 letech v O2 areně

Ricky Martin po 8 letech v O2 areně | foto: Bestsport

Ricky Martin 9. září 2018 v pražské O2 areně
Ricky Martin vystoupil 9. září 2018 v pražské O2 areně.
Ricky Martin vystupoval 9. září 2018 v pražské O2 areně.
Ricky Martin vystoupil 9. září 2018 v pražské O2 areně.
10 fotografií

Hlídací kočka

Pohlídejte si začátek prodeje a dáme vám vědět e-mailem.

Prodej začne 16. 3. 2026 v 11:00.

Latinskoamerická superstar přiveze do metropole svou strhující show s názvem Ricky Martin Live 2026. Hala se roztančí 29. června 2026 a podle dosavadních ohlasů půjde bezpochyby o jednu z největších popových událostí nadcházejícího léta.

Zájem o vystoupení jednoho z nejvlivnějších latinskoamerických umělců všech dob se očekává obrovský. Oficiální prodej vstupenek pro veřejnost startuje ve středu 18. března. Členové iDNES Premium ale na nic čekat nemusí a mohou využít výhody přednostního nákupu. Ten se pro předplatitele otevírá již v pondělí 16. března v 11:00. Získávají tak náskok celých 48 hodin na to, aby si v klidu vybrali ta nejlepší místa na tribunách či pod pódiem a zajistili si svou účast na velkolepé letní show ještě předtím, než se k lístkům dostane veřejnost.

Ricky Martin vystupoval 9. září 2018 v pražské O2 areně.

Návrat po osmi letech a úspěch před kamerou

Když portorický zpěvák vystoupil v České republice poprvé v září 2018, O2 arena se otřásala v základech. Nyní se držitel několika hudebních cen Grammy vrací do Prahy podruhé v historii, a to přesně po osmi letech. Během této koncertní pauzy však rozhodně nezahálel a naopak na sebe výrazně upozornil hereckým talentem. Za citlivé ztvárnění Antonia D’Amica v oceňované sérii The Assassination of Gianni Versace (2018) získal nominaci na cenu Emmy a naposledy zazářil po boku hollywoodských hvězd v úspěšném komediálním seriálu Palm Royale (2024) na platformě Apple TV+.

RECENZE: Rickymu Martinovi nestačilo mrkání. Do své show dal všechno

Exploze energie a nesmrtelné hity

Ačkoliv sbírá uznání i jako herec, jeho hlavní doménou zůstává hudební pódium, kam přináší své pověstné charisma a schopnost proměnit každý koncert ve velkolepou oslavu života. Očekává se dechberoucí pódiová produkce podpořená živou kapelou a špičkovými tanečníky. Pražské publikum se může těšit na explozivní koktejl latinskoamerických rytmů i emotivní balady.

V setlistu samozřejmě nebudou chybět ikonické hymny jako Livin’ la Vida Loca, She Bangs, The Cup of Life (La Copa de la Vida) nebo (Un, Dos, Tres) María, které formovaly celosvětovou popkulturu. Sám hudebník neskrývá nadšení a českým fanouškům na dálku vzkazuje, že Praha má v jeho srdci speciální místo a nemůže se dočkat společně vytvořené hudební noci.

Hlídací kočka

Pohlídejte si začátek prodeje a dáme vám vědět e-mailem.

Prodej začne 16. 3. 2026 v 11:00.

Nejčtenější

Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Než jsi poznala mé jméno

Román novozélandské autorky Jacqueline Bublitz není jen dalším příběhem o mrtvé dívce. Dvě ženy - jedna živá, druhá...

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

Carrie Soto se vrací

Legendární tenistkou Serenou Williams se při psaní románu Carrie Soto se vrací inspirovala spisovatelka Taylor Jenkins...

Ztracená knihovna, kocour, chlapec. Působivá dětská e-kniha zdarma

Ztracená knihovna

Jak to dopadne, když si jedenáctiletý kluk vezme dvě knihy z regálu v tajemné knihovně hlídané zrzavým kocourem?...

Nová éra formule 1 je tu. Sledujte VC Číny s iDNES Premium a Pecka.TV zdarma

Závody formule 1 poběží na kanálu Nova Sport 5 a internetové televizi Pecka.TV

Nový ročník mistrovství světa formule 1 se naplno rozběhl. Sezona 2026 přinesla revoluční změny v pravidlech, nové...

Odvážná sestra hledá Ztracené dvojče. E-kniha pro dospívající zdarma

Scarlet a Ivy: Ztracené dvojče

Když hrdinka románu Ztracené dvojče nastoupí na internátní školu místo své pohřešované sestry, netuší, co ji čeká. Chce...

Přitahuje ji hrubý mafiánský boss. E-kniha Sladká nevědomost zdarma

Sladká nevědomost

V románu americké spisovatelky Danielle Lori se hlavní hrdinka zamiluje do snoubence své sestry – a navíc nebezpečného...

iDNES Premium

Vaše údaje

Ověřovací kód uvidíte pouze se zapnutými obrázky
Přehrát kód z obrázku

S čím vám můžeme pomoci?

Zbývá 500 znaků.

Přečtěte si poučení o sbírání a ukládání informací, souvisejících s vaším dotazem.

Zpráva byla odeslána

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.