Ricky Martin po dlouhých letech roztančí O2 arenu. Přednostní nákup vstupenek

Latinskoamerická superstar přiveze do metropole svou strhující show s názvem Ricky Martin Live 2026. Hala se roztančí 29. června 2026 a podle dosavadních ohlasů půjde bezpochyby o jednu z největších popových událostí nadcházejícího léta.
Zájem o vystoupení jednoho z nejvlivnějších latinskoamerických umělců všech dob se očekává obrovský. Oficiální prodej vstupenek pro veřejnost startuje ve středu 18. března. Členové iDNES Premium ale na nic čekat nemusí a mohou využít výhody přednostního nákupu. Ten se pro předplatitele otevírá již v pondělí 16. března v 11:00. Získávají tak náskok celých 48 hodin na to, aby si v klidu vybrali ta nejlepší místa na tribunách či pod pódiem a zajistili si svou účast na velkolepé letní show ještě předtím, než se k lístkům dostane veřejnost.
Návrat po osmi letech a úspěch před kamerou
Když portorický zpěvák vystoupil v České republice poprvé v září 2018, O2 arena se otřásala v základech. Nyní se držitel několika hudebních cen Grammy vrací do Prahy podruhé v historii, a to přesně po osmi letech. Během této koncertní pauzy však rozhodně nezahálel a naopak na sebe výrazně upozornil hereckým talentem. Za citlivé ztvárnění Antonia D’Amica v oceňované sérii The Assassination of Gianni Versace (2018) získal nominaci na cenu Emmy a naposledy zazářil po boku hollywoodských hvězd v úspěšném komediálním seriálu Palm Royale (2024) na platformě Apple TV+.
Exploze energie a nesmrtelné hity
Ačkoliv sbírá uznání i jako herec, jeho hlavní doménou zůstává hudební pódium, kam přináší své pověstné charisma a schopnost proměnit každý koncert ve velkolepou oslavu života. Očekává se dechberoucí pódiová produkce podpořená živou kapelou a špičkovými tanečníky. Pražské publikum se může těšit na explozivní koktejl latinskoamerických rytmů i emotivní balady.
V setlistu samozřejmě nebudou chybět ikonické hymny jako Livin’ la Vida Loca, She Bangs, The Cup of Life (La Copa de la Vida) nebo (Un, Dos, Tres) María, které formovaly celosvětovou popkulturu. Sám hudebník neskrývá nadšení a českým fanouškům na dálku vzkazuje, že Praha má v jeho srdci speciální místo a nemůže se dočkat společně vytvořené hudební noci.