Velkolepý devadesátkový festival Retroland s Twenty 4 Seven. Vstupenky dříve!

Máte rádi hudbu z devadesátých let? Potom rozhodně nesmíte v létě chybět na festivalu Retroland, který se bude konat v areálu Letiště 38 v Hradci Králové - tedy na stejném místě, kde se odehrává také festival Rock for People.

Retroland se tam bude konat 22. července 2022 a těšit se můžete na velkou řadu hvězd.

Potvrzené jsou například kapely Twenty 4 Seven, kteří stojí za nestárnoucími hity Is It Love, I Can’t Stand It, Are You Dreaming?, Slave to the Music nebo Take Me Away. Přijedou také němečtí Snap! s hitem The Power nebo Rhythm Is a Dancer. Švédská kapela Rednex, od nichž naprosto všichni znají hit Cotton Eye Joe, také nebude chybět.

Z českých zástupců vystoupí milovaný boy band Lunetic nebo Verona.

Vstupenky se v první vlně prodávají za 790 Kč, v té další už budou o 100 korun dražší. Je možné zakoupit si také VIP vstupenky, které vám umožní vstup do VIP prostoru s lepším výhledem, vyhrazený vstup na festival s prioritním odbavením, samostatné toalety i přístup k vlastnímu baru. VIP vstupenky stojí v první vlně 1990 Kč, ale k dispozici je jen omezený počet 100 kusů. Další vlna pak už bude za 2490 Kč.

Veřejný prodej vstupenek na festival Retroland začíná v pondělí 7. listopadu od 10 hodin, ale díky iDNES Premium si můžete vstupenky zakoupit již nyní!