České léto: Zažijte znovu 70. a 80. léta. Retro muzeum Praha s Tančícím domem zdarma

Od céček a sifonů přes přenosnou Teslu a Emgetonky až po nábytek z UP Rousínov v panelákovém bytě. „Husákovy děti“ a jejich rodiče tuší, o čem je řeč, ale co mladší generace?

Atmosféru 70. a 80. let v Československu si můžou jedni připomenout a druzí co nejautentičtěji poznat v Retro muzeu Praha, které je otevřeno ve 4. patře obchodního domu Kotva. Plochu 2 500 metru čtverečních zaplnilo na 12 000 unikátních předmětů. Návštěvníky čekají ukázky módy, bydlení, stravování, trávení volného času, ale také komunistické propagandy a fungování disentu.

Běžný život, design i trendy v Československu 70. a 80. let mapuje netradičním způsobem expozice rozdělená do 15 tematických okruhů. Hlavní část zve na návštěvu do panelákových bytů – bydlení tak typického pro tehdejší dobu. Jak se žilo v „králíkárnách“?

Ve věrných replikách domácností si návštěvníci osahají klasické jádro a v kompletně zařízeném obýváku posedí na gauči, který měla snad každá rodina. Ložnice vypadá, jako by ji někdo opustil dnes ráno, stejně jako opravdu původní kuchyně, s linkou typu Asta z Jitony Soběslav a Tesla spotřebičů. V dětském pokojíku možná někteří zavzpomínají na mládí nebo jeho zařízení srovnají s pokojíkem dnešních teenagerů. Nechybí samozřejmě mončičáci, céčka nebo stavebnice Merkur. Do dětství vrátí i expozice hraček od plechových berušek na klíče z podniku Kovap až po autíčka na kabel. Idoly, jejichž plakáty visely v mnohých pokojíčcích, připomíná sbírka kostýmů populárních zpěváků.

Dojde rovněž na dobovou elektrotechniku nebo dopravu, do expozice se dostaly dokonce originální turnikety ze 70. letech, jimiž tenkrát lidi spěchali na metro. Ujít si nenechte exkurz do toho nejlepšího z domácí módy, včetně ukázek dobového spodního prádla.

Sedněte si do dobové kanceláře nebo si skočte do obchodu, kde obsluhuje „žena za pultem“. Výběr není žádný, ale co si koupit, stejně poradí dobové reklamy. Ohlašuje je legendární „pan Vajíčko“. A co s volným časem? Trávit ho v Retro muzeu lze modelářstvím, sběratelstvím nebo tolik oblíbeným chatařením a kempingem.

Edukativně pojatá je část věnovaná komunistické propagandě a undergroundu. Tuto stránku normalizační doby vysvětluje především mladší generaci. Zájemcům se třeba dostane do rukou odposlouchávací zařízení ve tvaru zapalovače, které pomáhalo sledovat hosty pražského hotelu Jalta. V expozici undergroundu zase objeví kytaru, s níž začínal v 80. letech Kamil Střihavka.

Pokud si zakoupíte speciální vstupenku do Retro muzea Praha, zároveň získáte přístup do Galerie Tančícího domu. Ta zrovna vystavuje cenné kresby komiksu Muriel a andělé výtvarníka Káji Saudka v příběhu scenáristy Miloše Macourka, které rodina vloni vysoudila po osm let trvajícím právním sporu. Vstupenky pro dospělého stojí 305 Kč, senioři a studenti jsou za 255 Kč a děti od 5 – 15 let za 195 Kč.