Unes cizí dítě, nebo tvá dcera zemře. Děsivý Řetěz v audioknize s 40% slevou

Představte si ráno jako každé jiné. Vypravíte dceru do školy a jedete do práce. Pak zazvoní telefon - neznámé číslo. Na druhém konci je cizí žena, která právě teď míří pistolí na vaše dítě. A nejde jí o peníze, není v tom nic osobního. Pouze chce, abyste také někoho unesli.
Právě jste se totiž stali obětí zvráceného, ale geniálního systému, který spolehlivě funguje už spoustu let a má velmi prostá pravidla: Pokud řetěz únosů přetrhnete, vaše dcera zemře. Jestli vás chytí policie, vaše dcera zemře.
Audioknihy čte vydavatelství OneHotBook
Jenže Rachel, rozvedená matka bojující s rakovinou, nebude dalším neproblematickým článkem v řadě. A s pomocí svého bratra, bývalého mariňáka a zkušeného lovce, který by pro milovanou neteř udělal cokoliv, půjde tajemným tvůrcům kruté hry tvrdě po krku.
Originální thriller je postavený na jednoduchém, ale děsivě efektivním principu, kdy je oběť nucena stát se zločincem. Klade přitom palčivou otázku: Jak bychom se v podobné situaci zachovali my sami?
Audioknihu čte Kamil Halbich.