  • Středa 16. září 2026 Ludmila

Rázovití senioři a britský humor. Audiokniha Řešíme vraždy se 40% slevou

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Řešíme vraždy | foto: OneHotBook

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S detektivkou Řešíme vraždy přišel známý britský autor Richard Osman, jehož kniha Čtvrteční klub amatérských detektivů o zvídavých seniorech se stala bestsellerem. Také tentokrát nechybí překvapivé zápletky a spousta humorných situací. Uživatelé iDNES Premium získají audioknihu se 40% slevou.

Zpočátku to vypadalo na vcelku příjemnou práci. Kdo by nechtěl dělat osobní strážkyni postarší zámožné spisovatelce na jejím soukromém ostrově u břehů Jižní Karolíny?

komik a moderátor Richard Osman
Řešíme vraždy
2 fotografie

Háček vězí v tom, že jí jeden ruský miliardář vyhrožuje smrtí. Zkušená bodyguardka Amy Wheelerová se pak sama stane terčem zabijáků a společně se svou excentrickou klientkou Rosie musí během dobrodružného útěku přijít na to, kdo jde nejen jí, ale i jejímu šéfovi po krku.

Stopy vedou až do Dubaje a k tajemnému zločineckému bossovi jménem François Loubet. Naštěstí jim s pátráním pomůže Steve Wheeler, vysloužilý britský policista a tchán Amy, kterého s mladou snachou pojí nezvykle láskyplný vztah.

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Kvůli ní načas opustí poklidnou vesničku uprostřed panenské přírody na jihovýchodě Anglie a dokonce oželí i oblíbené středeční hospodské kvízy. Mimo jiné proto, že jeho koníčkem je dávat věci do pořádku.

Originální detektivku napsal britský spisovatel a komik Richard Osman, autor bestselleru Čtvrteční klub amatérských detektivů. Ve své nové sérii přišel s netradičními případy, při jejichž vyšetřování není nouze o překvapivé zápletky, rázovité seniory ani vyhlášený britský humor.

Audioknihu čte Jan Vlasák.

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