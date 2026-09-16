Rázovití senioři a britský humor. Audiokniha Řešíme vraždy se 40% slevou

Zpočátku to vypadalo na vcelku příjemnou práci. Kdo by nechtěl dělat osobní strážkyni postarší zámožné spisovatelce na jejím soukromém ostrově u břehů Jižní Karolíny?
Háček vězí v tom, že jí jeden ruský miliardář vyhrožuje smrtí. Zkušená bodyguardka Amy Wheelerová se pak sama stane terčem zabijáků a společně se svou excentrickou klientkou Rosie musí během dobrodružného útěku přijít na to, kdo jde nejen jí, ale i jejímu šéfovi po krku.
Stopy vedou až do Dubaje a k tajemnému zločineckému bossovi jménem François Loubet. Naštěstí jim s pátráním pomůže Steve Wheeler, vysloužilý britský policista a tchán Amy, kterého s mladou snachou pojí nezvykle láskyplný vztah.
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Kvůli ní načas opustí poklidnou vesničku uprostřed panenské přírody na jihovýchodě Anglie a dokonce oželí i oblíbené středeční hospodské kvízy. Mimo jiné proto, že jeho koníčkem je dávat věci do pořádku.
Originální detektivku napsal britský spisovatel a komik Richard Osman, autor bestselleru Čtvrteční klub amatérských detektivů. Ve své nové sérii přišel s netradičními případy, při jejichž vyšetřování není nouze o překvapivé zápletky, rázovité seniory ani vyhlášený britský humor.
Audioknihu čte Jan Vlasák.