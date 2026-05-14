Renne Dang chystá svou největší show v O2 universu. Získejte vstupenky dříve

Zatímco pro veřejnost odstartuje běžný prodej vstupenek až v sobotu 16. května ve 21:00, členové iDNES Premium mají tradičně velkou výhodu. Díky přednostnímu nákupu mohou vybírat ta nejlepší místa s výrazným předstihem, a to již od čtvrtka 14. května od 10:00.
Český hudebník s vietnamskými kořeny se během posledních let vypracoval mezi nejvýraznější tváře současné hudební scény. Na podzim příštího roku chystá v O2 universu křest nového alba s názvem trauma afterparty. Na začátku května mu přitom vyšlo album trauma party. Fanoušci se dále mohou těšit na audiovizuální podívanou na nejvyšší úrovni, živou kapelu a řadu exkluzivních hudebních hostů.
Autentická zpověď i vliv drsné reality show
Autor úspěšných alb jako CON LAI, THÁI nebo DANG, který si odnesl i sošku v anketě Český slavík pro Objev roku, je známý svou obrovskou autenticitou. Jeho hudba často reflektuje hluboké životní zkušenosti, vnitřní boje a hledání naděje – jako například v emotivním singlu Paprsky.
Jak sám interpret přiznává, psaní textů je pro něj odjakživa formou vnitřní terapie. Díky tomu mají jeho skladby velmi reálný a civilní základ, se kterým se posluchači snadno ztotožní. Širší veřejnost navíc mohla Renneho silnou osobnost poznat i v drsné reality show Survivor, kde patřil k nejoblíbenějším soutěžícím, sahal po finále a na ostrově vydržel úctyhodných 73 dní.
Speciální VIP zážitek pro nejvěrnější
Pro fanoušky, kteří chtějí z večera vyždímat naprosté maximum, jsou připraveny speciální VIP balíčky v ceně 2 990 Kč, a to ve variantě na stání (plocha) i na sezení (garantované místo v 1. patře v sektoru 102). Součástí obou balíčků je exkluzivní Meet & Greet s Rennem Dangem ještě před začátkem samotného koncertu a dřívější VIP vstup vchodem č. 2, který bude umožněn již od 18:00.