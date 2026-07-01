Rambova záchranná mise v Afghánistánu: audiokniha Pro přítele s 50 % slevou

„Život je utrpení, život je bolest,“ rekapituluje svůj dosavadní život Rambo. Doprovázejí ho přitom čtyři Buddhovy pravdy a postupně se z něj stává člověk projevující emoce, empatický, vyrovnaný sám se sebou, přestože se z Vietnamu vrátil nejen s jizvami na těle, ale i na duši.
V Thajsku se potká se svým bývalým velitelem Trautmanem. O válce už Rambo nechce ani slyšet, ale když se posléze dozví, že Trautmana unesli afghánští povstalci, vydá se ho osvobodit. Přestřelky a diverzní akce stíhají jedna druhou, na své si přijdou zejména milovníci akčního žánru.
Další díly ze série Rambo si můžete pořídit zde
Audiokniha s podtitulem Pro přítele je třetí a závěrečná ze série o dnes již kultovním válečném veteránovi Rambovi. Kanadský spisovatel David Morrell napsal trojici románů o tomto akčním hrdinovi mezi lety 1972 - 1988.
Obrovského komerčního úspěchu se dočkala stejnojmenná filmová série se Sylvesterem Stallonem, která čítá dokonce pět dílů. V roce 2027 má navíc vstoupit do kin prequelový film zobrazující Rambova mladá léta.
Audioknihu čte Jiří Schwarz.