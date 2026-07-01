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Rambova záchranná mise v Afghánistánu: audiokniha Pro přítele s 50 % slevou

Autor:
Rambo: Pro přítele

Rambo: Pro přítele | foto: Tympanum

John Rambo je doslova obchodní značkou Sylvestera Stalloneho.
Sylvester Stallone ve filmu Rambo II (1985)
Plakát k filmu Rambo: První krev
Sylvester Stallone a Brian Dennehy coby šerif ve filmu Rambo: První krev (1982)
8 fotografií

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V závěrečném třetím díle knižní série Davida Morrella o slavném akčním hrdinovi se Rambo vydává do Afghánistánu, aby zachránil svého velitele z ruského zajetí. Audioknihu o bývalém příslušníkovi speciálních jednotek a válečném veteránu s podtitulem Pro přítele získají uživatelé iDNES Premium s 50% slevou.

Život je utrpení, život je bolest,“ rekapituluje svůj dosavadní život Rambo. Doprovázejí ho přitom čtyři Buddhovy pravdy a postupně se z něj stává člověk projevující emoce, empatický, vyrovnaný sám se sebou, přestože se z Vietnamu vrátil nejen s jizvami na těle, ale i na duši.

V Thajsku se potká se svým bývalým velitelem Trautmanem. O válce už Rambo nechce ani slyšet, ale když se posléze dozví, že Trautmana unesli afghánští povstalci, vydá se ho osvobodit. Přestřelky a diverzní akce stíhají jedna druhou, na své si přijdou zejména milovníci akčního žánru.

Další díly ze série Rambo si můžete pořídit zde

Audiokniha s podtitulem Pro přítele je třetí a závěrečná ze série o dnes již kultovním válečném veteránovi Rambovi. Kanadský spisovatel David Morrell napsal trojici románů o tomto akčním hrdinovi mezi lety 1972 - 1988.

Obrovského komerčního úspěchu se dočkala stejnojmenná filmová série se Sylvesterem Stallonem, která čítá dokonce pět dílů. V roce 2027 má navíc vstoupit do kin prequelový film zobrazující Rambova mladá léta.

Audioknihu čte Jiří Schwarz.

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