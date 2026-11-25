Od roku 2000, kdy se Putin chopil moci v Rusku, se vzestup autoritářských vůdců stal stěžejním rysem globální politiky. Po Moskvě slavila obdobná taktika úspěch i v Pekingu, Dillí, Ankaře, Budapešti, Manile, Rijádu či Brasílii – a nakonec také ve Washingtonu.
Lídry celé řady zemí, včetně několika světových velmocí, se v uplynulých letech stali konzervativní nacionalisté a populisté, budující kult osobnosti a prohlašující se za ochránce prostého lidu před zkorumpovanými institucemi, povýšeneckými elitami i nejrůznějšími hrozbami zvenčí.
Představitelé takzvané politiky silné ruky bezohledně těží ze strachu běžných občanů, za nástroj si berou nostalgii po starých časech stejně jako nejmodernější technologie a neštítí se zneužívat ve svůj prospěch ani tradiční výdobytky demokracie.
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Na složité problémy mívají po ruce zdánlivě jednoduchá řešení, shrnutá do líbivých a pádných hesel, jejichž následnou nefunkčnost spěchají svést na právní překážky či intriky opozice. Jejich jména i pravou tvář známe všichni, přesto se lidé jako Putin, Trump, Bolsonaro, Erdoğan, Si nebo Módí dlouhé roky drží či drželi u moci a napříč kontinenty se je snaží napodobit četní následovníci.
Neradostný fenomén dnešní doby si proto zasluhuje zvýšenou pozornost. Gideon Rachman, ostřílený britský novinář a dlouholetý zahraničněpolitický komentátor Financial Times či listu The Economist, ho ve své knize nejen trefně pojmenovává a srozumitelně analyzuje, ale též osvětluje jeho tragické následky pro celý svět.
Audioknihu čte Martin Zahálka.