Půlnoční knihovna stojí mezi životem a smrtí. Audiokniha s 40% slevou

Když se Nora ocitne v Půlnoční knihovně, je přesvědčená o tom, že dosud byl její život jen přehlídkou zoufalství a výčitek. Připadá jí, že všechny, včetně sebe, zklamala.

To se má ale co nevidět změnit. Každá kniha v Půlnoční knihovně představuje život, jaký by Nora žila, kdyby se v určitou chvíli rozhodla jinak. S pomocí knihovnice se může začíst do jednotlivých knih a zjistit, kam by ji jiná rozhodnutí dovedla.

Nora cestuje mezi vlastními životy a snaží se najít jeden, ve kterém by opravdu žít chtěla a mohla v něm zůstat. Při honbě za absolutním ideálem v nekonečnu možností je pak postavena před zásadní otázku: jak takový dokonalý, šťastný život vlastně vypadá?

Autorem knihy je britský spisovatel a novinář Matt Haig, který píše nejen beletrii, ale i naučné knihy pro děti a dospělé. Jeho romány se často dotýkají temných rodinných témat. Za Půlnoční knihovnu získal ocenění Goodreads Choice Award 2020.

Audioknihu čte Petra Špalková.