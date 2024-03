Najde žena štěstí v Himaláji? E-kniha První den zbytku života zdarma

Hlavní hrdinkou románu První den zbytku života je Maëlle, čtyřiatřicetiletá finanční ředitelka rychle se rozvíjející startupové firmy. V profesní sféře se jí nesmírně daří, avšak tento úspěch je vykoupen tím, že ostatní oblasti svého života zanedbává.

Do věčného shonu náhle zasáhne zpráva, že její dobrá přítelkyně Romana již několik měsíců bojuje s rakovinou prsu. Existuje však něco, co by jí v léčbě mohlo pomoci. Aby to ale bylo možné získat, musí se Maëlle neprodleně vypravit až do dalekého Himálaje.

Během této dobrodružné cesty žena postupně otevírá oči. Zjišťuje, že Nepál a lidé, s nimiž se zde setkává, mohou pomoci zachránit nejen její nejbližší kamarádku, ale i ji samotnou.

Francouzská spisovatelka Maud Ankaoua prostřednictvím své románové prvotiny nabízí čtenářům možnost v doprovodu Maëlle podniknout tuto neobyčejnou pouť za prozřením a snad i lepším životem. Podaří se hrdince objevit zdroj trvalého štěstí?

