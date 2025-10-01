  • Středa 1. října 2025 Igor

Kdo brutálně zavraždil farářku? Audiokniha Prolitá krev zdarma

Advokátka Rebecka Martinssonová se vrací ve druhém krimi románu švédské autorky Åsy Larsson nazvaném Prolitá krev. Tentokrát řeší případ mrtvé farářky. Situace se ještě více zkomplikuje, když zmizí i její nástupce. Uživatelé iDNES Premium získají pokračování bestselleru Sluneční bouře v audioknize zdarma.

Prolitá krev | foto: OneHotBook

Po předchozích událostech kolem zavražděného kněze Viktora Strandgårda, během kterých Rebecka Martinssonová prožila nejhorší chvíle svého života, je mladá advokátka na pokraji zhroucení. Pořád se jí vracejí chvíle, kdy musela v sebeobraně zastřelit tři osoby.

Její šéf ji tedy raději pošle s kolegou do Kiruny. Ale ani tam nenachází klid. O svatojánské noci, kdy celá země slaví letní slunovrat, je v nedaleké vesničce Jukkasjärvi nalezena mrtvá farářka z místní farnosti Mildred Nilssonová. Kdosi ji ubil a její tělo pověsil pod kostelní varhany.

Další díly ze série Rebecka Martinssonová si pořídíte zde

Poté, co se Rebecka setká s jejím nástupcem, farářem Stefanem Wikströmem, objeví také tajnou schránku s výhrůžnými dopisy adresovanými zavražděné a pochopí, jaké nenávisti musela Mildred vzdorovat při svých aktivitách na pomoc ženám v tísni. Navíc zmizí i Wikström a situace se vyhrocuje…

Kriminální román Prolitá krev je druhým dílem série s hlavní hrdinkou Rebeckou Martinssonovou. Švédská autorka Åsa Larsson napsala z této řady celkem šest knih a k tomu několik dalších úspěšných románů. V roce 2007 vznikl podle knižní předlohy prvního dílu Sluneční bouře film pod vedením švédského režiséra Leifa Lindbloma.

Audioknihu čte Jana Stryková.

