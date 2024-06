Další souboj Jiřího Procházky v UFC 303. Podívejte se levněji a setkejte se s ním!

Internetová televize Telly Internetová televize Telly je nejmodernější způsob, jak sledovat televizi v té nejvyšší kvalitě s vychytávkami, jako je možnost přetáčení reklam (není možné na kanálech skupiny Prima) nebo sedmidenní archiv pořadů. Telly má také svou aplikaci, kterou najdete v televizích s Android TV nebo Google TV a také na řadě set top boxů. Samostatné aplikace mají také televize od Samsungu, Hisense a LG, Apple TV a samozřejmostí je i na iPhone a Android telefonech. Užívat si Telly lze i na konzoli Xbox. Nebo samozřejmě ve vašem prohlížeči.

Již podruhé se nejlepší český MMA zápasník Jiří Procházka utká o titul UFC v polotěžké váze s momentálním šampionem – Alexem Pereirou v Brazílii. Stane se tak během UFC 303, které se uskuteční v neděli 30. června brzy ráno našeho času.

Původně měl být hvězdou UFC 303 návrat legendárního irského bojovníka Conora McGregora, ale ten se nakonec musel kvůli zranění omluvit. Díky tomu se ale čeští fanoušci mohou těšit na další Procházkův souboj. Ten se naposledy s Pereirou utkal 12. listopadu loňského roku, kdy byl poražen.

Utkání se uskuteční v Las Vegas 30. června kolem 4 hodiny ráno našeho času. To začíná hlavní karta celého UFC 303, souboj Procházka vs Pereira bude až na konec. Dalšími hvězdami večera budou na prelims slovenský bijec Martin Buday v bitvě s Arlovskim, dále se pak utká Ortega vs. Lopez, Garry vs. Page a další známá jména UFC.

Přímý přenos poběží na programu Nova Sport 6, který je v nabídce sportovního balíčku internetové televize Telly.

Co získají členové iDNES Premium?

Kolik zaplatíte? Sport Online na 14 dní stojí obvykle 300 Kč, s iDNES Premium zaplatíte 240 Kč. Sport Online na 30 dní stojí 350 Kč, s iDNES Premium zaplatíte 280 Kč.

Díky členství v iDNES Premium můžete získat exkluzivní 20% slevu na programový balíček Sport Online u internetové televize Telly, na kterém je možné přímý přenos UFC 303 sledovat. Sleva platí jak na Sport Online na 14 dní, tak i na 30 dní.

Kompletní přehled kanálů, ke kterým získáte přístup, získáte zde.

Navíc všichni členové iDNES Premium, kteří si balíček zakoupí, dostanou možnost být zařazeni do slosování, ze kterého vyjdou tři vítězové. Ti získají možnost se účastnit setkání s Jiřím Procházkou v Brně. Setkání proběhne pravděpodobně 7. září v brněnském Jetsaam gymu.

Nepromeškejte tuto jedinečnou příležitost!

Jak získat přístup k UFC 303 s exkluzivní slevou? Klikněte na zlaté tlačítko, díky čemuž získáte slevový kód

Kód si zkopírujte a pokračujte na registraci na internetovou televizi Telly

a na internetovou televizi Telly Proveďte registraci a dostaňte se až k Nákupu balíčků

Zde vyberte Sport Online na 14 dní nebo na 30 dní

Klikněte na Máte slevový kód? Zadejte jej zde a sem svůj slevový kód zkopírujte

a sem svůj slevový kód zkopírujte Výsledná cena bude snížena o 20 % Kód lze použít pouze jednou a akce platí pro nové účty na Telly.

