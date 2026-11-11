Černý Rogan potřetí: Slovanská fantasy Přízraky na Devíně se 40% slevou

Rogan a jeho sarkastický průvodce vlk Goryvlad doprovázejí nitranského knížete a jeho syna Pribinu, který se uchází o ruku dcery knížete Lučivoje, vládce Devína. Nad hradištěm však řádí temní běsi a právě Rogan je má pomoci zastavit.
Z Velké Moravy míří na hradiště i kníže Mojmír, který chce Devín využít jako volnou cestu do Nitry. Kdo získá ruku devínské dcery Jaruny? Pribina, nebo Mojmír, který se zřekl staroslovanských bohů a poklonil se křesťanství? A vypořádá se černokněžník Rogan se všudypřítomnými tajemnými silami?
Předcházející audioknihy ze série Černý Rogan si pořídíte zde
Román Přízraky na Devíně je třetím dílem oblíbené fantasy série Černý Rogan slovenského spisovatele Juraje Červenáka. Děj navazuje na předcházející části Zlato Arkony s podtituly Kniha první a Kniha druhá.
Červenák patří k nejvýraznějším současným slovenským autorům žánru fantasy. Nejvíce proslul svou sérií Černokněžník, ve které skloubil svět slovanských mýtů, kouzel a bohů s historickými skutečnostmi, ale i s ozvěnami místního folklóru a pečlivě nastudovanými archeologickými fakty.
Audioknihu čte David Kaloč.