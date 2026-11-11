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Černý Rogan potřetí: Slovanská fantasy Přízraky na Devíně se 40% slevou

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Přízraky na Devíně | foto: Tympanum

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Poutavé fantasy příběhy slovenského autora Juraje Červenáka si získaly také spoustu českých příznivců. Třetí díl série Černý Rogan zavede hlavního hrdinu a jeho průvodce na hrad Devín, kde řádí běsi. Uživatelé iDNES Premium získají napínavou audioknihu se 40% slevou.

Rogan a jeho sarkastický průvodce vlk Goryvlad doprovázejí nitranského knížete a jeho syna Pribinu, který se uchází o ruku dcery knížete Lučivoje, vládce Devína. Nad hradištěm však řádí temní běsi a právě Rogan je má pomoci zastavit.

Z Velké Moravy míří na hradiště i kníže Mojmír, který chce Devín využít jako volnou cestu do Nitry. Kdo získá ruku devínské dcery Jaruny? Pribina, nebo Mojmír, který se zřekl staroslovanských bohů a poklonil se křesťanství? A vypořádá se černokněžník Rogan se všudypřítomnými tajemnými silami?

Předcházející audioknihy ze série Černý Rogan si pořídíte zde

Román Přízraky na Devíně je třetím dílem oblíbené fantasy série Černý Rogan slovenského spisovatele Juraje Červenáka. Děj navazuje na předcházející části Zlato Arkony s podtituly Kniha první a Kniha druhá.

Červenák patří k nejvýraznějším současným slovenským autorům žánru fantasy. Nejvíce proslul svou sérií Černokněžník, ve které skloubil svět slovanských mýtů, kouzel a bohů s historickými skutečnostmi, ale i s ozvěnami místního folklóru a pečlivě nastudovanými archeologickými fakty.

Audioknihu čte David Kaloč.

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