Hororové povídky slavných autorů. Audiokniha Příšerný host s 50% slevou

Začalo to Příšernou hostinou (2023), čítankou s podtitulem „Strach, tajemství, hrůza a šílenství v české literatuře 14. až 21. století“ – a pokračuje to Příšerným hostem. Radim Kopáč a kolektiv připravili výběr povídek českých autorů napříč staletími, které pojí atmosféra temna a strachu.
Je za čím se ohlížet; počínaje Karlem Aloisem Vinařickým přes Jana Nerudu, Josefa Havlíka, Viktora Dyka, Maryšu B. Šáreckou, Ladislava Klímu, Jaroslava Havlíčka nebo Otakara Batličku – po, pravda, ryze současného Petra Stančíka.
Hrůza tu má samozřejmě různou tvář: střídají se žánry, mění se slovník a styl, stejně tak motivické důrazy. Hlavní roli má jednou šílená lidská zloba, jindy první válka a ještě jindy čistě přízračný, snový řez do napjaté kůže reality.
Na posluchače čekají děsy osobní i nadosobní, vnější i vnitřní. Audiokniha, která fyzicky vyšla ve formátu kazety, sice probouzí sentimentální nálady, ale zároveň potvrzuje to základní, vlastně pudové: Strach a hrůza jsou tu s námi. Byly - a budou!
Audioknihu čte Kajetán Písařovic.