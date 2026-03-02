  • Pondělí 2. března 2026 Anežka

Připravte se na přijímačky na střední školy. Nabízíme 24 cvičných testů zdarma

Autor:
Čas do přijímacích zkoušek na střední školy se rychle krátí. S přípravou na poslední chvíli žákům pátých, sedmých i devátých tříd pomůže intenzivní kurz na iDNES Premium. Ve 24 dílech se na největší strašáky, tedy na úlohy, které v minulých letech školáky nejvíc potrápily. Zkušební testy z matematiky a českého jazyka odpovídají aktuálním požadavkům CERMAT. Žáci tak získají ideální doplněk k běžné školní přípravě.

Akce platí jen pro členy

Získejte tuto i další exkluzivní výhody

Předplatit

Přijímačky na střední školy | foto: iDNES.cz

Polovina dubna se nezadržitelně blíží a s ní i jednotné přijímací zkoušky – stresující období pro uchazeče i jejich rodiny. Aby žáci minimalizovali nervozitu a maximalizovali své šance na úspěch, je klíčová pravidelná a cílená příprava. Projekt iDNES Premium proto přichází s intenzivním kurzem, který pokrývá přesně ta témata, se kterými mívají školáci historicky největší potíže.

Od manuálu po zkoušku nanečisto

Speciální seriál odstartoval praktickým kompletním návodem, jak přijímací zkoušky reálně probíhají, jaké pomůcky si mohou vzít žáci s sebou a především, na co si dát pozor při vyplňování záznamových archů a kde se často zbytečně ztrácejí body.

Následně budou cvičné testy, připravené ve spolupráci s předními odborníky, vycházet pravidelně každý den. Vždy se zaměří na konkrétní problematiku a na konci týdne vyvrcholí velkým opakováním.

Kurz zahrnuje:

  • kompletní návod, jak testy probíhají, jaké pomůcky mohou mít žáci s sebou nebo na co mají dát pozor, aby záznamové archy vyplnili správně
  • praktická cvičení z českého jazyka a matematiky
  • tipy, co si ohlídat a jak k daným typům úloh přistupovat
  • testové otázky zvlášť pro 5., 7. a 9. třídu
  • součástí kurzu jsou jednou týdně velké kontrolní testy = zkoušky nanečisto
  • vše zajímavě a poutavě graficky zpracováno

Co získají předplatitelé iDNES Premium?

Pokud jste členy iDNES Premium, po kliku na zlaté tlačítko získáte kompletní testy ve formátu PDF pro 5., 7. a 9. třídu včetně řešení. Tohle všechno v testech najdete:

Testy na zkoušky 2026
po 2. 3.Český jazykSlovní druhy a mluvnické kategorie (vč. průvodce)
út 3. 3.Český jazykPorozumění textu I
st 4. 3.Český jazykPorozumění textu II
čt 5. 3.Český jazykPorozumění textu III
pá 6. 3.Český jazykLogické uvažování
so 7. 3.Český jazykSobotní velký test (zkouška nanečisto)
po 9. 3.MatematikaSlovní úlohy I / Počítání s čísly a algebra
út 10. 3.MatematikaSlovní úlohy II / Převody jednotek
st 11. 3.MatematikaSlovní úlohy III / Části z celku a procenta
čt 12. 3.MatematikaGrafy a tabulky
pá 13. 3.MatematikaGeometrie
so 14. 3.MatematikaSobotní velký test (zkouška nanečisto)
po 16. 3.Český jazykNejčastější pravopisné chyby
út 17. 3.Český jazykPsaní i/y, velká/malá písmena
st 18. 3.Český jazykVětné členy a druhy podmětu a přísudku
čt 19. 3.Český jazykSouvětí a věty vedlejší
pá 20. 3.Český jazykRozbor uměleckých textů
so 21. 3.Český jazykSobotní velký test (zkouška nanečisto)
po 23. 3.MatematikaNestandardní úlohy I
út 24. 3.MatematikaNestandardní úlohy II
st 25. 3.MatematikaNestandardní úlohy III
čt 26. 3.MatematikaRovinné útvary
pá 27. 3.MatematikaProstorová tělesa
so 28. 3.MatematikaSobotní velký test (zkouška nanečisto)

Získejte tento benefit s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:

Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma
... a další stovky článků

Nejčtenější

Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Než jsi poznala mé jméno

Román novozélandské autorky Jacqueline Bublitz není jen dalším příběhem o mrtvé dívce. Dvě ženy - jedna živá, druhá...

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

Carrie Soto se vrací

Legendární tenistkou Serenou Williams se při psaní románu Carrie Soto se vrací inspirovala spisovatelka Taylor Jenkins...

Připravte se na přijímačky na střední školy. Nabízíme 24 cvičných testů zdarma

Přijímačky na střední školy

Čas do přijímacích zkoušek na střední školy se rychle krátí. S přípravou na poslední chvíli žákům pátých, sedmých i...

Nenávidím tě, Adame Connore. Zábavný román pro ženy v e-knize zdarma

Nenávidím tě, Adame Connore

Ne nadarmo se říká, že láska a nenávist k sobě často mívají velice blízko. Platí to i v románu americké spisovatelky...

Bestseller Tučkové ožívá. Sledujte strhující Gertu Schnirch na HBO Max zdarma

Z natáčení filmu Gerta Schnirch

Jeden z nejsilnějších českých románů posledních let se dočkal filmového zpracování. Dvoudílná minisérie Gerta Schnirch,...

Dobrodružství malého Lukáše začíná. E-kniha Šeptající les zdarma

Šeptající les

Série Šeptající les o osudech malého hrdiny Lukáše a jeho přátel sklízí v posledních letech velký ohlas u dětských...

iDNES Premium

Vaše údaje

Ověřovací kód uvidíte pouze se zapnutými obrázky
Přehrát kód z obrázku

S čím vám můžeme pomoci?

Zbývá 500 znaků.

Přečtěte si poučení o sbírání a ukládání informací, souvisejících s vaším dotazem.

Zpráva byla odeslána

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.