Připravte se na přijímačky na střední školy. Nabízíme 24 cvičných testů zdarma

Polovina dubna se nezadržitelně blíží a s ní i jednotné přijímací zkoušky – stresující období pro uchazeče i jejich rodiny. Aby žáci minimalizovali nervozitu a maximalizovali své šance na úspěch, je klíčová pravidelná a cílená příprava. Projekt iDNES Premium proto přichází s intenzivním kurzem, který pokrývá přesně ta témata, se kterými mívají školáci historicky největší potíže.
Od manuálu po zkoušku nanečisto
Speciální seriál odstartoval praktickým kompletním návodem, jak přijímací zkoušky reálně probíhají, jaké pomůcky si mohou vzít žáci s sebou a především, na co si dát pozor při vyplňování záznamových archů a kde se často zbytečně ztrácejí body.
Následně budou cvičné testy, připravené ve spolupráci s předními odborníky, vycházet pravidelně každý den. Vždy se zaměří na konkrétní problematiku a na konci týdne vyvrcholí velkým opakováním.
Kurz zahrnuje:
- kompletní návod, jak testy probíhají, jaké pomůcky mohou mít žáci s sebou nebo na co mají dát pozor, aby záznamové archy vyplnili správně
- praktická cvičení z českého jazyka a matematiky
- tipy, co si ohlídat a jak k daným typům úloh přistupovat
- testové otázky zvlášť pro 5., 7. a 9. třídu
- součástí kurzu jsou jednou týdně velké kontrolní testy = zkoušky nanečisto
- vše zajímavě a poutavě graficky zpracováno
Co získají předplatitelé iDNES Premium?
Pokud jste členy iDNES Premium, po kliku na zlaté tlačítko získáte kompletní testy ve formátu PDF pro 5., 7. a 9. třídu včetně řešení. Tohle všechno v testech najdete:
|po 2. 3.
|Český jazyk
|Slovní druhy a mluvnické kategorie (vč. průvodce)
|út 3. 3.
|Český jazyk
|Porozumění textu I
|st 4. 3.
|Český jazyk
|Porozumění textu II
|čt 5. 3.
|Český jazyk
|Porozumění textu III
|pá 6. 3.
|Český jazyk
|Logické uvažování
|so 7. 3.
|Český jazyk
|Sobotní velký test (zkouška nanečisto)
|po 9. 3.
|Matematika
|Slovní úlohy I / Počítání s čísly a algebra
|út 10. 3.
|Matematika
|Slovní úlohy II / Převody jednotek
|st 11. 3.
|Matematika
|Slovní úlohy III / Části z celku a procenta
|čt 12. 3.
|Matematika
|Grafy a tabulky
|pá 13. 3.
|Matematika
|Geometrie
|so 14. 3.
|Matematika
|Sobotní velký test (zkouška nanečisto)
|po 16. 3.
|Český jazyk
|Nejčastější pravopisné chyby
|út 17. 3.
|Český jazyk
|Psaní i/y, velká/malá písmena
|st 18. 3.
|Český jazyk
|Větné členy a druhy podmětu a přísudku
|čt 19. 3.
|Český jazyk
|Souvětí a věty vedlejší
|pá 20. 3.
|Český jazyk
|Rozbor uměleckých textů
|so 21. 3.
|Český jazyk
|Sobotní velký test (zkouška nanečisto)
|po 23. 3.
|Matematika
|Nestandardní úlohy I
|út 24. 3.
|Matematika
|Nestandardní úlohy II
|st 25. 3.
|Matematika
|Nestandardní úlohy III
|čt 26. 3.
|Matematika
|Rovinné útvary
|pá 27. 3.
|Matematika
|Prostorová tělesa
|so 28. 3.
|Matematika
|Sobotní velký test (zkouška nanečisto)