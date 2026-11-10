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Přijímačky krok za krokem: Získejte sezónní přípravu na zkoušky s 50% slevou

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  8:28
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Přijímačky krok za krokem

Přijímačky krok za krokem | foto: prijimackykrokzakrokem.cz

Ilustrační obrázek
Ilustrační obrázek
Ilustrační obrázek
Přijímačky krok za krokem
7 fotografií

Akce platí jen pro členy

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Zajistěte dětem klidnou a systematickou přípravu až do jarních přijímacích zkoušek. Nový vzdělávací portál Přijímačky krok za krokem nabízí kompletní trénink matematiky i češtiny v metodice Cermatu a nástroje pro výběr správné střední školy. Předplatitelé iDNES Premium nyní získají plný sezónní přístup s 50% slevou – za 4 995 Kč místo původních 9 990 Kč.

Na žádaných středních školách a víceletých gymnáziích často rozhodují o přijetí pouhé jednotky bodů. Místo nahodilého učení naslepo nebo drahého soukromého doučování, které běžně stojí 400 až 600 korun za jedinou hodinu, nabízí portál Přijímačky krok za krokem ucelený systém přípravy z pohodlí domova v počítači, tabletu i mobilu.

Tip: Předplatitelé iDNES Premium mají i další výhody

Předplatitelé mohou získat samostatné nástroje Studijní kompas a Šance na přijetí v hodnotě 1 490 Kč za pouhou korunu. Případně při zakoupení či prodloužení ročního předplatného iDNES Premium získat plný měsíční přístup k portálu za 1 Kč a ušetřit tak
3 989 Kč. Stačí být přihlášen ke svému iDNES Premium účtu a jít na prijimackykrokzakrokem.cz.

Hlavní Sezónní přístup platí po celé přijímací období až do ostrých jarních zkoušek a odemyká všechny klíčové nástroje bez jakýchkoli denních limitů:

  • Cílené procvičování: Všechny typy úloh z matematiky i češtiny v obtížnosti a metodice Cermatu, vždy se srozumitelným vysvětlením postupu.
  • Neomezené zkoušky nanečisto: Kompletní testy ve formátu a časovém limitu jednotné přijímací zkoušky s okamžitým vyhodnocením a rozborem chyb.
  • Přehled pokroku pro rodiče i děti: Jasná data o tom, jak se dítě v čase zlepšuje a ve kterých úlohách ztrácí nejvíce bodů.
  • Nástroje pro výběr školy: Součástí balíčku je i diagnostický Studijní kompas (doporučí vhodné obory podle silných stránek žáka), Šance na přijetí (databáze bodových minim z let 2024 až 2026) a podrobný Průvodce přijímačkami.

Přijímačky krok za krokem. Jak se nejlépe rozhodnout, radí autorka projektu

Co získají předplatitelé iDNES Premium?

S jakýmkoli aktivním předplatným iDNES Premium získáte slevový kód na 50% slevu na Sezónní přístup. Místo plné ceny 9 990 Kč za něj zaplatíte jen 4 995 Kč. Kompletní příprava na oba předměty až do jarních zkoušek vás tak vyjde levněji než měsíc běžného individuálního doučování. Platba se navíc po skončení sezóny automaticky neobnovuje.

Jak získat 50% slevu na Sezónní přístup?

  • Pokud máte předplatné iDNES Premium, klikněte na zlaté tlačítko, čímž získáte unikátní kód na slevu
  • Kód si zkopírujte a kliknetě na další tlačítko pro pokračování
  • Zde si proveďte registraci, pokud ji ještě nemáte. Případně se přihlašte.
  • Poté přejděte do Ceníku, kde klikněte na Sezónní přístup a vložte jej do košíku
  • V košíku klikněte na Mám slevový kód a zkopírovaný kód sem vložte
  • Výsledná cena Sezónního přístupu bude o 50% nižší

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