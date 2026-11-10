Přijímačky krok za krokem: Získejte sezónní přípravu na zkoušky s 50% slevou

Na žádaných středních školách a víceletých gymnáziích často rozhodují o přijetí pouhé jednotky bodů. Místo nahodilého učení naslepo nebo drahého soukromého doučování, které běžně stojí 400 až 600 korun za jedinou hodinu, nabízí portál Přijímačky krok za krokem ucelený systém přípravy z pohodlí domova v počítači, tabletu i mobilu.
Tip: Předplatitelé iDNES Premium mají i další výhody
Předplatitelé mohou získat samostatné nástroje Studijní kompas a Šance na přijetí v hodnotě 1 490 Kč za pouhou korunu. Případně při zakoupení či prodloužení ročního předplatného iDNES Premium získat plný měsíční přístup k portálu za 1 Kč a ušetřit tak
Hlavní Sezónní přístup platí po celé přijímací období až do ostrých jarních zkoušek a odemyká všechny klíčové nástroje bez jakýchkoli denních limitů:
- Cílené procvičování: Všechny typy úloh z matematiky i češtiny v obtížnosti a metodice Cermatu, vždy se srozumitelným vysvětlením postupu.
- Neomezené zkoušky nanečisto: Kompletní testy ve formátu a časovém limitu jednotné přijímací zkoušky s okamžitým vyhodnocením a rozborem chyb.
- Přehled pokroku pro rodiče i děti: Jasná data o tom, jak se dítě v čase zlepšuje a ve kterých úlohách ztrácí nejvíce bodů.
- Nástroje pro výběr školy: Součástí balíčku je i diagnostický Studijní kompas (doporučí vhodné obory podle silných stránek žáka), Šance na přijetí (databáze bodových minim z let 2024 až 2026) a podrobný Průvodce přijímačkami.
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Přijímačky krok za krokem. Jak se nejlépe rozhodnout, radí autorka projektu
Co získají předplatitelé iDNES Premium?
S jakýmkoli aktivním předplatným iDNES Premium získáte slevový kód na 50% slevu na Sezónní přístup. Místo plné ceny 9 990 Kč za něj zaplatíte jen 4 995 Kč. Kompletní příprava na oba předměty až do jarních zkoušek vás tak vyjde levněji než měsíc běžného individuálního doučování. Platba se navíc po skončení sezóny automaticky neobnovuje.