Příběh lvice Elsy: dojemná audiokniha pro milovníky zvířat se slevou 60 %

Když se v roce 1956 Elsa narodila, byla už Joy Adamson známou ochránkyní zvířat. Lvíče nešťastnou náhodou spolu se svými dvěma bratry přišlo o matku a manželé Adamsonovi je zachránili a vychovali.

Lvy poslali do evropské zoologické zahrady a samice zůstala s nimi. Byť se u nich měla skvěle a dávali jí v rámci možností velkou svobodu a volnost, snažili se přesto v Else rozvinout její přirozené lovecké instinkty. Chtěli, aby později mohla žít nezávisle, protože byli přesvědčeni, že zvířata ze zajetí mají být vrácena do volné přírody.

Poskytuje internetový obchod Tympanum Skvělý zdroj dobrých audioknih na CD i ke stažení.

Když byly Else tři roky, začali ji proto postupně připravovat na návrat do divoké přírody a ona se skutečně naučila sama lovit a žila plnohodnotný život lvice. V audioknižním vyprávění ji sledujeme od prvních nesmělých krůčků a veselých historek z jejího růstu přes osamostatňování se, založení rodiny až po uzavření jejího života.

Elsin příběh vešel do historie, obrovskému zájmu se těšily jak knihy, tak i filmové zpracování z roku 1966, u nás uváděné jako Volání divočiny, které získalo dva Oscary. Potomci slavné lvice přes několik dalších generací běhají v Národním parku Serengeti v Tanzanii dodnes.

Audioknihu čte Pavla Vojáčková.