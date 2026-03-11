Terapeut Honza Vojtko hledá Příběh lásky. Audiokniha se 40% slevou

  • Středa 11. března 2026 Anděla

Autor:
Uznávaný terapeut Honza Vojtko se pokouší spolu s dalšími odborníky různého zaměření najít odpověď na otázku, jak a proč milujeme. Audiokniha Příběh lásky poradí, jak problémům ve vztazích předcházet a jak je řešit. Uživatelé iDNES Premium ji získají se 40% slevou.

Příběh lásky | foto: Tympanum

Otázku, co je to vlastně láska, si někdy položil nejspíš každý z nás. Známý terapeut Honza Vojtko se na ni pokusil odpovědět, a to velmi důkladně. Na pomoc si vzal psychology, filozofy, kulturní antropology, ale i ekonomy, lékaře a další odborníky.

Psycholog Jan Vojtko
Příběh lásky
V devíti kapitolách zkoumá různé aspekty lásky (sociální, ekonomickou, sexuální, náboženskou a další) a za pomoci předních odborníků a moderních výzkumů, ale i literatury a umění se pokouší odpovědět na otázku, jak a proč milujeme.

Nejde jen o obyčejnou naučnou literaturu. Každá kapitola obsahuje praktické tipy, jak problémům ve vztazích předcházet a jak je řešit, když nastanou.

Jan Vojtko je známý psychoterapeut, který se věnuje převážně párové a individuální terapii. Pracuje na volné noze jako lektor a moderátor odborných seminářů a kouč, píše také knihy pro děti a odborné články pro dospělé. Audioknihu sám načetl.

