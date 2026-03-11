Terapeut Honza Vojtko hledá Příběh lásky. Audiokniha se 40% slevou

Otázku, co je to vlastně láska, si někdy položil nejspíš každý z nás. Známý terapeut Honza Vojtko se na ni pokusil odpovědět, a to velmi důkladně. Na pomoc si vzal psychology, filozofy, kulturní antropology, ale i ekonomy, lékaře a další odborníky.
V devíti kapitolách zkoumá různé aspekty lásky (sociální, ekonomickou, sexuální, náboženskou a další) a za pomoci předních odborníků a moderních výzkumů, ale i literatury a umění se pokouší odpovědět na otázku, jak a proč milujeme.
Poskytuje internetový obchod Tympanum
Skvělý zdroj dobrých audioknih na CD i ke stažení.
Nejde jen o obyčejnou naučnou literaturu. Každá kapitola obsahuje praktické tipy, jak problémům ve vztazích předcházet a jak je řešit, když nastanou.
Jan Vojtko je známý psychoterapeut, který se věnuje převážně párové a individuální terapii. Pracuje na volné noze jako lektor a moderátor odborných seminářů a kouč, píše také knihy pro děti a odborné články pro dospělé. Audioknihu sám načetl.