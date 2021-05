The Lumineers míří do Tipsport arény. Kupte si ta nejlepší místa přednostně

14:20

Americká folkrocková kapela The Lumineers se vrací do Čech. Po vyprodaném Foru Karlín míří do většího prostoru. Zahrají 1. února 2022 v Tipsport aréně. Pokud jste členy iDNES Premium, získáte jedinečnou příležitost pořídit si vstupenky přednostně.