Předčasný pohřeb a jiné povídky Edgara Allana Poea. E-kniha zdarma

„Být pohřben zaživa patří nesporně k těm nejstrašlivějším mukám, jaká mohou být údělem ubohých smrtelníků,“ píše Edgar Allan Poe v titulní povídce tohoto titulu. Hrdina se tentokrát probouzí do tmy nikoli ve vězeňské cele s jámou v podlaze a kyvadlem na stropě, nýbrž ve stísněném prostoru dřevěné kobky prosyceném pachem hlíny.
Tajemno, hrůza, strach a smrt se i v tomto výboru prolínají se satirou, humorem, groteskou či detektivní zápletkou.
Třetí svazek souborného vydání povídek věhlasného autora obsahuje vedle známých děl jako Předčasný pohřeb, Na slovíčko s mumií, Skokan či Podlouhlá bedna také několik méně známých a v češtině dosud nevydaných povídek, včetně patrně nedokončeného Majáku, který Poe napsal nedlouho před svou smrtí.
Na závěr výboru nechybí esej Filosofie básnické skladby v překladu Aloyse Skoumala, v níž básník a prozaik rozebírá svou nejslavnější báseň Havran a podává vlastní teorii poetické tvorby.
O překlad se postarali Aloys Skoumal, Josef Schwarz a Ladislav Šenkyřík.