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Předčasný pohřeb a jiné povídky Edgara Allana Poea. E-kniha zdarma

Autor:
Předčasný pohřeb a jiné povídky

Předčasný pohřeb a jiné povídky | foto: Knihy Dobrovsky

Edgar Allan Poe
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Americký básník a prozaik Edgar Allan Poe patřil k největším literárním osobnostem první poloviny devatenáctého století. Jeho nadčasové básně a povídky mají co říci i dnešním čtenářům. E-kniha Předčasný pohřeb a jiné povídky je součástí souborného vydání jeho díla. Uživatelé iDNES Premium ji získají zdarma.

„Být pohřben zaživa patří nesporně k těm nejstrašlivějším mukám, jaká mohou být údělem ubohých smrtelníků,“ píše Edgar Allan Poe v titulní povídce tohoto titulu. Hrdina se tentokrát probouzí do tmy nikoli ve vězeňské cele s jámou v podlaze a kyvadlem na stropě, nýbrž ve stísněném prostoru dřevěné kobky prosyceném pachem hlíny.

Tajemno, hrůza, strach a smrt se i v tomto výboru prolínají se satirou, humorem, groteskou či detektivní zápletkou.

Třetí svazek souborného vydání povídek věhlasného autora obsahuje vedle známých děl jako Předčasný pohřeb, Na slovíčko s mumií, Skokan či Podlouhlá bedna také několik méně známých a v češtině dosud nevydaných povídek, včetně patrně nedokončeného Majáku, který Poe napsal nedlouho před svou smrtí.

Na závěr výboru nechybí esej Filosofie básnické skladby v překladu Aloyse Skoumala, v níž básník a prozaik rozebírá svou nejslavnější báseň Havran a podává vlastní teorii poetické tvorby.

O překlad se postarali Aloys Skoumal, Josef Schwarz a Ladislav Šenkyřík.

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