Od Kafky k Havlovi a zpět. Získejte audioknihu Pražský slabikář zdarma

Autor se při pohledu na naše hlavní město nemůže vynadívat – a vynadivit. Multikulturní magie Prahy, která fascinovala opěvovatele typu Angela Ripellina či Petera Demetze, se podle něj v umění plně projevuje od roku 1913, kdy se tudy začal toulat stín zasmušilého Kafky následovaný bouřlivákem Haškem.
Spletité cesty zdejší literatury pokračují neštěstím světového Čapka, pomýlením intelektuální levice, odchodem Peroutky, Škvoreckého a umlčováním dalších autorů „v likvidaci“ až k bojům o mravní prapodstatu Hrabalova či Kunderova díla.
Kaczorowského „slabikář pro dospělé“ však pouze nepředkládá čtivé kapitoly z dějin moderního českého písemnictví zájemcům z řad Poláků, kteří chtějí znát víc než pivo, ale nabízí zázračné osvěžení paměti i nám.
Vždyť doma není nikdo prorokem. Zvlášť v pupku Evropy, jenž si v posledních neuralgických sto letech prošel mnoha absurditami i frustracemi.
Aleksander Kaczorowski, bohemista, překladatel, novinář a spisovatel, patří k nejvýraznějším současným polským tvůrcům. Říká, že Prahu zbožňuje. Dokonce tvrdí: kdyby jí nebylo, museli bychom ji vymyslet.
Audioknihu čtou Igor Bareš a Jan Vondráček.