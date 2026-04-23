  • Čtvrtek 23. dubna 2026 Vojtěch

Od Kafky k Havlovi a zpět. Získejte audioknihu Pražský slabikář zdarma

Autor:
Uznávaný polský bohemista Aleksander Kaczorowski přetavil svou lásku k Praze do knihy, ve které se zabývá jejím kulturním životem v posledním století. Vrací se k dílům Kafky, Haška, Škvoreckého či Havla a zasazuje je do kontextu doby. Uživatelé iDNES Premium získají audioknihu zdarma.

Akce platí jen pro členy

Získejte tuto i další exkluzivní výhody

Předplatit
Fotogalerie2

Pražský slabikář | foto: OneHotBook

Autor se při pohledu na naše hlavní město nemůže vynadívat – a vynadivit. Multikulturní magie Prahy, která fascinovala opěvovatele typu Angela Ripellina či Petera Demetze, se podle něj v umění plně projevuje od roku 1913, kdy se tudy začal toulat stín zasmušilého Kafky následovaný bouřlivákem Haškem.

Spletité cesty zdejší literatury pokračují neštěstím světového Čapka, pomýlením intelektuální levice, odchodem Peroutky, Škvoreckého a umlčováním dalších autorů „v likvidaci“ až k bojům o mravní prapodstatu Hrabalova či Kunderova díla.

Kaczorowského „slabikář pro dospělé“ však pouze nepředkládá čtivé kapitoly z dějin moderního českého písemnictví zájemcům z řad Poláků, kteří chtějí znát víc než pivo, ale nabízí zázračné osvěžení paměti i nám.

Audioknihy přináší vydavatelství OneHotBook

Vždyť doma není nikdo prorokem. Zvlášť v pupku Evropy, jenž si v posledních neuralgických sto letech prošel mnoha absurditami i frustracemi.

Aleksander Kaczorowski, bohemista, překladatel, novinář a spisovatel, patří k nejvýraznějším současným polským tvůrcům. Říká, že Prahu zbožňuje. Dokonce tvrdí: kdyby jí nebylo, museli bychom ji vymyslet.

Audioknihu čtou Igor Bareš a Jan Vondráček.

Získejte tento benefit s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
iDNES Premium

Vaše údaje

Ověřovací kód uvidíte pouze se zapnutými obrázky
Přehrát kód z obrázku

S čím vám můžeme pomoci?

Zbývá 500 znaků.

Přečtěte si poučení o sbírání a ukládání informací, souvisejících s vaším dotazem.

Zpráva byla odeslána

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.