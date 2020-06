Práskač: Norský bestseller ve stylu Jo Nesba. E-kniha se slevou 10 %

Dvojí děj se částečně odehrává v New Yorku šedesátých let, kdy se Vincent Giordano dostává do nechvalně proslulé mafiánské rodiny Locatelliů. Zažije křest ohněm a začne pro obávaný rod vykonávat špinavou práci.

Paralelní příběh se odehrává v současnosti ve Fredrikstadu, kde byl zabit nejbohatší místní muž. O tom, že jde o vraždu kvůli financím, nemá nikdo pochyb.



Z kriminální policejní centrály přijde mladý superintendant Anton Brekke vést vyšetřování. Svěží, drzý, hrubý, se slabostí pro ženy a tajnou vášní k pokeru. Kolegou mu je mladý policejní student Magnus Torp a společně se pouštějí do rozmotávání složitého klubka událostí až do mazaného finále.



Norský spisovatel Jan-Erik Fjell se kromě psaní živí také jaké rozhlasový moderátor. Hned jeho debutový román Práskač byl naprostým bestsellerem. Získal dokonce norskou cenu knihkupců za rok 2010, čímž se stal jejím nejmladším držitelem. Od té doby vydal několik dalších úspěšných kriminálních románů.