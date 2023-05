Získejte vstupenky na Mötley Crüe, Def Leppard a Kabáty zadarmo. Vyhrajte je!

Festival Prague Rocks letos přivítá na letišti Letňany rockové ikony Mötley Crüe a Def Leppard, které společně vyráží na světové turné. Navazují tak na stadionové turné po USA v roce 2022, na které se prodalo více než 1,3 milionu vstupenek.

Společně s nimi zahrají také největší česká rocková kapela Kabát a zahraniční kapely Eclipse a Wolfmother.

Mötley Crüe je americká rocková kapela, která vznikla v roce 1981 v Los Angeles v Kalifornii. Skupinu založili členové Nikki Sixx, Tommy Lee, Mick Mars a Vince Neil. Kapela je známá svým divokým a kontroverzním životním stylem, který se často odrážel v jejich hudbě a veřejném vystupování. Svojí kariéru zahájili v době, kdy byl populární žánr heavy metal a glam rock, a jejich hudba je často spojována právě s těmito žánry.

Program Prague Rocks

Mezi nejznámější písně kapely patří Girls, Girls, Girls, Dr. Feelgood a Kickstart My Heart. Mötley Crüe jsou jedním z nejúspěšnějších rockových souborů své generace a o jejich vzestupech a pádech byl dokonce natočen film s názvem The Dirt.

Def Leppard v pražské O2 areně (17. června 2019)

Def Leppard je britská rocková kapela, která vznikla v roce 1977 v Sheffieldu v Anglii. Původní sestavu tvořili Joe Elliott, Rick Savage, Steve Clark, Pete Willis a později se připojil Rick Allen. Kapela je jedním z předních zástupců hudebního stylu zvaného New Wave of British Heavy Metal, ale později se posunula směrem k více popově orientovanému rocku. Def Leppard se proslavili v 80. letech 20. století albem Pyromania a jejich nejúspěšnější album Hysteria obsahuje několik hitových singlů, včetně Pour Some Sugar on Me a Love Bites.

Kapela je také známá svou odolností vůči překážkám, zejména když bubeník Rick Allen přišel o ruku při autonehodě a přesto pokračoval v kapele s pomocí speciálně upraveného bubnového setu. Def Leppard patří mezi nejprodávanější rockové kapely v historii s více než 100 miliony prodaných alb po celém světě.

