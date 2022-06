Na Metallicu v Letňanech zadarmo. Získejte vstupenky na Prague Rocks

Metallica, Five Finger Death Punch, Red Fang, Steel Panther, S8NT ELEKTRIC a další vystoupí na již třetím ročníku jednodenního festivalu Prague Rocks. Tato jedinečná akce ve střední a východní Evropě, na které v minulosti vystoupili například Kiss, ZZ Top nebo zpěvák Ozzy Osbourne, přivítá návštěvníky ve středu 22. června pořádnou dávkou metalu a rocku.

Metallica, společně s kapelami Anthrax, Slayer a Megadeth, tvoří tzv. velkou thrashovou čtyřku. Tedy skupiny, které se nejvíc zasloužil o žánr zvaný thrash metal a obohatily ho klasickými alby. V případě Metalliky jsou to především desky Ride The Lightning z roku 1984 a o dva roky později vydaný a dodnes nepřekonaný monolit Master Of Puppets, což je jedna z největších metalových desek všech dob, bez ohledu na jakékoliv žánrové zařazení.

Komerčního vrcholu dosáhla Metallica v roce 1991 bezejmenným albem, které obsahovalo hity jako Unforgiven, Enter Sandman nebo Nothing Else Matters, které z kapely udělalo superhvězdy vyprodávající největší světové stadiony.

Z Las Vegas přijede na pražský festival také kapela Five Finger Death Punch, která byla založena oproti zde zmíněným uskupením teprve v roce 2008, ale během této relativně krátké doby stihla vydat již osm studiových alb, kterými se dostala do povědomí většiny metalových fanoušků.

Skupina Steel Panther vznikla v roce 2000 ve složení Michael Starr (zpěvák), Satchel (kytarista), Lexxi Foxx (baskytara) a Stix Zadinia (bicí). Steel Panther pocházejí z Los Angeles, epicentra rock n’ rollu v celé jeho hýřivosti a lesku, a etablovali se jako přední světová party kapela, která spojuje hardrockovou virtuozitu s parodií a trestuhodně dobrým vzhledem.

S8NT ELEKTRIC je mladá pětičlenná hardrocková kapela z Los Angeles, která je ovlivněna všemi druhy rocku, alternativou, a dokonce i discem. Silná sestava, ve které hraje i syn samotného Slashe z Guns N Roses, London Hudson na bicí. Poslední z hlavních vystupujících jsou američtí Red Fang, kteří se dali dohromady v roce 2005 v Portlandu, a mají pro nás nachystaný výběr toho nejlepšího z jejich pěti studiových alb, v rámci kterých vznikly jejíchž nejznámější nahrávky Wires nebo Prehistoric Dog.

