Prague Harley Days 2022 slaví 10 let. Získejte na slavnostní ročník vstupenku zdarma

To nejlepší z minulých let, to chystá k desátému ročníku Prague Harley Days. Návštěvníci si tak budou moci znovu vychutnat to, co je v celé historii akce bavilo a nadchlo nejvíce. Samozřejmostí tak bude spanilá jízda, kapely, zajímaví hosté, adrenalin show, jízdy na motocyklech Harley-Davidson zdarma, ale třeba i pole dance, family zóna a mnoho dalšího.

I tentokrát se navíc Prague Harley Days propojí s Burgerfestem, a tak nebude nouze ani o dokonalý gastro zážitek, kuchařské workshopy top šéfkuchařů z ČR i ze zahraničí nebo soutěže o hodnotné ceny.

Na co konkrétně se mohou návštěvnící v letošním roce těšit a jaké hity si pořadatelé připravili odtajní postupně v následujících dnech a týdnech. Už teď je ale jasné, že toho nebude málo.

Nenechte si proto ujít ten nejlepší ročník Prague Harley Days, kterým 10. výročí bezpochyby bude!

Více informací na www.pragueharleydays.cz.

