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Powerwolf přivezou do O2 areny novou metalovou mši. Získejte vstupenky přednostně

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  11:00
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Kapela Powerwolf

Kapela Powerwolf | foto: Bestsport

Powerwolf v O2 areně
Kapela Powerwolf na metalovém festivalu Masters of Rock ve Vizovicích....
Kapela Powerwolf na metalovém festivalu Masters of Rock ve Vizovicích....
Skupina Powerwolf
15 fotografií
Mohutné sbory, zvuk varhan a metalové refrény, které zpívá celá hala. Německá powermetalová smečka Powerwolf ovládne v pátek 12. listopadu 2027 pražskou O2 arenu. V rámci Moral & Madness World Tour přiveze zbrusu nové album i novou pódiovou produkci, doprovodí ji navíc Apocalyptica a Majestica. Předplatitelé iDNES Premium získají vstupenky ještě před začátkem prodeje pro veřejnost.

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Pohlídejte si začátek prodeje a dáme vám vědět e-mailem.

Prodej začne 11. 11. 2026 v 11:00.

Přednostní nákup pro předplatitele iDNES Premium odstartuje ve středu 11. listopadu 2026 přesně v 11 hodin. Nejlepší místa v pražské O2 areně si tak mohou zajistit s dvoudenním předstihem před zahájením oficiálního veřejného prodeje, který začne v pátek 13. listopadu rovněž v 11 hodin.

Powerwolf v O2 areně

Němečtí Powerwolf, kteří na scéně působí od roku 2004, si vybudovali osobitý hudební svět, v němž se tvrdé kytary potkávají s atmosférou gotické katedrály. Texty plné vlkodlačích legend, upírských příběhů a církevní symboliky doprovázejí mohutné varhany, výrazné sbory a operně školený hlas charismatického frontmana Attily Dorna.

Stejně důležitá jako samotná hudba je pro kapelu i divadelní podoba koncertů, které s nadsázkou označuje za „heavymetalovou mši“. Dosavadní monumentální pojetí jejich show zachycuje živá nahrávka Wildlive z mnichovské Olympiahalle, kde vedle sborového zpěvu publika dostaly prostor i hořící varhany nebo postavy mnichů s pochodněmi.

Na nadcházejícím turné Moral & Madness však kapela slibuje zcela novou kapitolu své koncertní podoby, která má překonat vše, co dosud předvedla. Do Prahy totiž dorazí nejen se zbrusu novým studiovým albem, které vydá v příštím roce, ale také s kompletně přepracovanou scénickou a pódiovou produkcí. Vedle čerstvého materiálu nebudou v O2 areně chybět ani největší koncertní hymny jako Army of the Night, We Drink Your Blood, Amen & Attack nebo Demons Are a Girl’s Best Friend.

Hvězdný doprovod: Violoncella Apocalypticy a švédská Majestica

Mimořádně silnou sestavu nabídne listopadový večer už od samotného začátku. Role speciálního hosta se ujme slavná finská Apocalyptica, která dokázala, že metalovou razanci nemusejí obstarávat jen elektrické kytary. Formace proslula v roce 1996 debutem Plays Metallica by Four Cellos, na němž převedla skladby kapely Metallica do podoby pro čtyři violoncella.

Kapela Apocalyptica na festivalu Masters of Rock. (červenec 2025)

Večer v roli předkapely otevře švédská čtveřice Majestica, která osloví příznivce rychlého, melodického metalu se symfonickými aranžemi. V jejím čele stojí kytarový virtuos a zpěvák Tommy Johansson, kterého čeští fanoušci dobře znají také z jeho působení v kapele Sabaton.

Hlídací kočka

Pohlídejte si začátek prodeje a dáme vám vědět e-mailem.

Prodej začne 11. 11. 2026 v 11:00.

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