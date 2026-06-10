  • Středa 10. června 2026 Gita

Jiří Lábus čte Stephena Kinga. Získejte audioknihu Povznesení zcela zdarma

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Mistr hororu Stephen King ve svém dalším příběhu opět dokazuje svůj cit pro žánr. Hrdinou novely Povznesení je obtloustlý muž, který podle váhy každý den podezřele hubne, i když fyzicky zůstává stejný. Co za tímto záhadným jevem stojí? Uživatelé iDNES Premium získají audioknihu zdarma.

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Povznesení

Povznesení | foto: OneHotBook

Fenomenální spisovatel Stephen King (2013)
Americký spisovatel Stephen King (4. dubna 2008)
Stephen King doma v New Yorku (srpen 2021)
Americký spisovatel Stephen King (4. dubna 2008)
5 fotografií

Vítejte zpět v městečku Castle Rock, dějišti řady nezapomenutelných příběhů Stephena Kinga. Tentokrát nasadil mistr hrůzy poněkud civilnější tón, přesto jeho vyprávění nese příchuť tajemna. Hrdinou novely Povznesení je totiž Scott Carey, který má jistý problém se svou tělesnou hmotností.

Přestože vypadá stále stejně - jako obtloustlý chlápek ve středním věku -, jeho váha mu každý den ukazuje nižší a nižší čísla, a to bez ohledu na to, kolik toho snědl nebo co všechno má zrovna na sobě. Vyhledat lékařskou pomoc však odmítá a se svým záhadným stavem se svěří jen několika přátelům.

A i když mu pochopitelně vrtá hlavou, co se stane v den, kdy si naváží nulu, momentálně ho víc trápí nesnášenlivost, kterou místní komunita projevuje vůči jeho dvěma sousedkám.

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Lesbický pár z Bostonu si tu otevřel vegetariánskou restauraci, kterou však většina obyvatel konzervativního Castle Rocku bojkotuje. A Scott se jim rozhodne podat pomocnou ruku.

Stephen King, nazývaný jako mistr hororu, v této novele opět dokazuje svůj um. Jeho překvapivá jednohubka by mohla zaujmout i hororem dosud nepolíbené posluchače.

Audioknihu čte Jiří Lábus.

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