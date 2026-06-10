Jiří Lábus čte Stephena Kinga. Získejte audioknihu Povznesení zcela zdarma

Vítejte zpět v městečku Castle Rock, dějišti řady nezapomenutelných příběhů Stephena Kinga. Tentokrát nasadil mistr hrůzy poněkud civilnější tón, přesto jeho vyprávění nese příchuť tajemna. Hrdinou novely Povznesení je totiž Scott Carey, který má jistý problém se svou tělesnou hmotností.
Přestože vypadá stále stejně - jako obtloustlý chlápek ve středním věku -, jeho váha mu každý den ukazuje nižší a nižší čísla, a to bez ohledu na to, kolik toho snědl nebo co všechno má zrovna na sobě. Vyhledat lékařskou pomoc však odmítá a se svým záhadným stavem se svěří jen několika přátelům.
A i když mu pochopitelně vrtá hlavou, co se stane v den, kdy si naváží nulu, momentálně ho víc trápí nesnášenlivost, kterou místní komunita projevuje vůči jeho dvěma sousedkám.
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Lesbický pár z Bostonu si tu otevřel vegetariánskou restauraci, kterou však většina obyvatel konzervativního Castle Rocku bojkotuje. A Scott se jim rozhodne podat pomocnou ruku.
Stephen King, nazývaný jako mistr hororu, v této novele opět dokazuje svůj um. Jeho překvapivá jednohubka by mohla zaujmout i hororem dosud nepolíbené posluchače.
Audioknihu čte Jiří Lábus.